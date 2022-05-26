Арестован подозреваемый в поджоге волгоградского военкомата

26 мая 2022, 18:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Денис Сердюк арестован на два месяца по делу о поджоге военкомата в Волгограде, он обвиняется в хулиганстве и уничтожении чужого имущества.

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 30-летнему Денису Сердюку, обвиняемому в поджоге военкомата. Сердюк обвиняется в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном общеопасным способом (часть 2 статьи 167 УК РФ) и в хулиганстве ( часть 2 статьи 213 УК Р)Ф, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель объединенной пресс - службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

По версии следствия, 15 мая Сердюк поджег самодельные зажигательные устройства и забросил их через окно в помещение военкомата Советского района Волгограда, в результате чего произошло возгорание. "Совершив поджог, Сердюк с места преступления скрылся,, однако позже он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Постановлением суда в отношении Сердюка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 июля", сообщила глава пресс-службы.

Пожар в в отдельно стоящем здании военного комиссариата на улице Криворожской произошел в ночь на 15 мая, сообщило издание V1 со ссылкой на источники в экстренных службах, однако официального подтверждения не поступило. Глава военного комиссариата по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районам Волгограда Игорь Шевченко сообщил изданию, что пожар был, но не в результате поджога, а возгорания.

Площадь ночного возгорания составила 16 квадратных метров, пожар тушили на цокольном этаже здания, сообщил сегодня "Блокнот Волгоград" со ссылкой на региональное управление МЧС.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь с 13 на 14 мая неизвестный бросил в стену военного комиссариата в Гуково Ростовской области бутылку с коктейлем "Молотова" и скрылся.

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