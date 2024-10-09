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21:44, 9 октября 2024

Арест Гончаренко и Абдурахманова продлен на три месяца

Борис Гончаренко (слева) и Богдан Абдурахманов. Скриншот фото "Зона солидарности" от 26.06.24, https://t.me/solidarity_zone/2707

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца срок ареста Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова, которые обвиняются в поджоге военкомата в Горячем Ключе.

Как писал "Кавказский узел", в июле суд продлил до 23 октября срок ареста Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова, которые обвиняются в поджоге военкомата в Горячем Ключе. Также суд назначил допрос силовиков после проверки заявления Богдана Абдурахманова о том, что его показания получены под давлением, сообщил адвокат.

28 мая на заседании суда обвиняемый в поджоге военкомата Богдан Абдурахманов заявил, что не давал показаний, которые ранее озвучивались, а их написал следователь. По словам обвиняемого, ему было все равно, что напишет следователь, но, когда появилось обвинение в теракте, он пересмотрел отношение. Назначенная судом проверка заявления Абдурахманова о том, что он давал свои показания под давлением, еще не закончена, сообщил 24 июня адвокат.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону сегодня продлил арест Борису Гончаренко и Богдану Абдурахманову ещё на три месяца, сообщила "Зона солидарности" в своем Telegram-канале. Следующее судебное заседание по их делу назначено на 28 октября, указано в сообщении.

Напомним, 6 октября 2022 года было подожжено здание военкомата в Горячем Ключе, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. Спустя два дня силовики задержали подозреваемого в Краснодаре. Обвинение считает, что Гончаренко совершил преступление совместно с другим человеком, однако сам Гончаренко заявил, что изготовил горючую смесь, но не участвовал в поджоге военкомата и не знал, как другой человек планирует ее использовать.

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Автор: "Кавказский узел"

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