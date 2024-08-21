Суд запланировал допрос силовиков по делу Абдурахманова

21 августа 2024, 12:06

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Суд по делу о поджоге военкомата в Горячем Ключе назначил допрос силовиков после проверки заявления Богдана Абдурахманова о том, что его показания получены под давлением, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля стало известно, что судебное заседание по делу Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова, обвиняемых в поджоге военкомата в Горячем Ключе, перенесено на 20 августа. Борис Гончаренко переведен в другой ростовский СИЗО, и письма от него приходят с большим опозданием, сообщила его мать.

28 мая на заседании суда обвиняемый в поджоге военкомата Богдан Абдурахманов заявил, что не давал показаний, которые ранее озвучивались, а их написал следователь. По словам обвиняемого, ему было все равно, что напишет следователь, но, когда появилось обвинение в теракте, он пересмотрел отношение. Назначенная судом проверка заявления Абдурахманова о том, что он давал свои показания под давлением, еще не закончена, сообщил 24 июня адвокат.

Состоявшееся 20 августа заседание суда по делу Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова было сокращенным, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гончаренко Феликс Вертегель.

"Пришел результат проверки заявления Абдурахманова о применении к нему силы со стороны сотрудников правоохранительных органов. В возбуждении уголовного дела отказали. Но суд решил допросить самих этих сотрудников и перенес заседание на 26 сентября", - рассказал он.

В ростовском СИЗО-5, куда переведен Гончаренко, "условия содержания получше", заметил адвокат. Он добавил, что арестованному передаеют все необходимые лекарства, и жалоб на здоровье он от подзащитного не слышал.

Мать арестованного Ольга Гончаренко также сообщила, что в переписке ее сын "не жалуется". "Старается мне что-то доброе написать в поддержку, а про детали содержания он писать не может", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 6 октября 2022 года было подожжено здание военкомата в Горячем Ключе, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. Спустя два дня силовики задержали подозреваемого в Краснодаре. Обвинение считает, что Гончаренко совершил преступление совместно с другим человеком, однако сам Гончаренко заявил, что изготовил горючую смесь, но не участвовал в поджоге военкомата и не знал, как другой человек планирует ее использовать.

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