31 июля 2024, 02:31

Мать Гончаренко пожаловалась на проблемы с перепиской

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Борис Гончаренко, обвиняемый в поджоге военкомата в Горячем Ключе, переведен в другой ростовский СИЗО, письма от него приходят с большим опозданием, сообщила Ольга Гончаренко.

Как писал "Кавказский узел", на заседании 19 марта Борис Гончаренко признался, что изготовил зажигательную смесь для второго обвиняемого Богдана Абдурахманова. 19 апреля Абдурахманов подтвердил показания Гончаренко, заявив, что готов был осуществить замысел в одиночку. На заседании 28 мая Абдурахманов заявил, что не давал показаний, которые ранее озвучивались, а их написал следователь. По словам адвоката Феликса Вертегеля, защищающего интересы Гончаренко, отказ Абдурахманова от показаний, данных на следствии, ставит под вопрос квалификацию дела. 16 июля суд продлил до 23 октября срок ареста Гончаренко и Абдурахманова.

Заседание по делу Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова, обвиняемых в поджоге военкомата в Горячем Ключе, вновь перенесено, рассказал 30 июля корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Гончаренко Феликс Вертегель. «Его перенесли на 20 августа», - отметил он.

Ольга Гончаренко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что письма от сына задерживаются. «Вчера (29 июля) пришло письмо ещё за 9 июня», - отметила она, подчеркнув, что в письмах сын не жалуется на трудности. «Он всегда успокаивает, что всё нормально», - заметила она.

Гончаренко рассказала, что сейчас Борис переведен в другое СИЗО в Ростове - СИЗО-5. «Вероятно, после комиссий из-за ЧП с захватом заложников. Он был в подвальной камере с большим перенаселением, где нары в три яруса. Новые условия неизвестны. Написала туда, жду от него письма с хоть какими-то впечатлениями, описания все равно ведь невозможны», - заявила она.

16 июня арестанты ростовского СИЗО захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства"*, потребовали машину, оружие и возможность покинуть СИЗО. Силовики провели штурм, захватившие заложников были убиты, а заложники освобождены. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

Напомним, 6 октября 2022 года неизвестный поджег здание военкомата в Горячем Ключе, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. 8 октября 2022 года силовики задержали подозреваемого в поджоге в Краснодаре. Обвинение считает, что Гончаренко совершил инкриминируемое ему преступление совместно с другим человеком, однако сам Гончаренко признает, что изготовил горючую смесь, но не участвовал в поджоге военкомата и не знал, как другой человек планирует ее использовать.

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Примечание:

"Борис Гончаренко пожаловался на условия в краснодарском СИЗО", "Утвержден приговор юноше за попытку поджечь военкомат в Ростове-на-Дону", "Житель Урюпинска получил длительный срок по делу о поджоге военкомата".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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