Продлен арест Гончаренко и Абдурахманову

17 июля 2024, 06:37

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Суд продлил до 23 октября срок ареста Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова, которые обвиняются в поджоге военкомата в Горячем Ключе.

Как писал "Кавказский узел", на заседании 19 марта Борис Гончаренко признался, что изготовил зажигательную смесь для второго обвиняемого Богдана Абдурахманова. 19 апреля Абдурахманов подтвердил показания Гончаренко, заявив, что готов был осуществить замысел в одиночку. На заседании 28 мая Абдурахманов заявил, что не давал показаний, которые ранее озвучивались, а их написал следователь. По словам адвоката Феликса Вертегеля, защищающего интересы Гончаренко, отказ Абдурахманова от показаний, данных на следствии, ставит под вопрос квалификацию дела. 24 июня адвокат сообщил, что назначенная судом проверка заявления Абдурахманова о том, что он давал показания под давлением, не закончена.

Южный окружной военный суд 16 июля продлил срок содержания в СИЗО Борису Гончаренко и Богдану Абдурахманову до 23 октября, пишет в своем телеграм-канале "Зона солидарности".

Следующее заседание по существу запланировано на 30 июля, следует из данных на сайте суда.

Напомним, 6 октября 2022 года неизвестный поджег здание военкомата в Горячем Ключе, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. 8 октября 2022 года силовики задержали подозреваемого в поджоге в Краснодаре. Обвинение считает, что Гончаренко совершил инкриминируемое ему преступление совместно с другим человеком, однако сам Гончаренко признает, что изготовил горючую смесь, но не участвовал в поджоге военкомата и не знал, как другой человек планирует ее использовать.

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