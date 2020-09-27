Власти Нагорного Карабаха насчитали 12 убитых при обстрелах

27 сентября 2020, 15:10

Десять военных и два мирных жителя убиты сегодня при обстрелах с азербайджанской стороны, ранения получили "десятки человек", сообщили представители властей Нагорного Карабаха, не назвав точного числа раненых.

Как писал "Кавказский узел", сегодня военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в Нагорном Карабахе, а затем и в Армении после начала масштабных боевых действий в зоне карабахского конфликта. Минобороны Азербайджана назвало наступательную операцию по всей линии фронта ответной реакцией на огонь по азербайджанским населенным пунктам. В приграничных селах ранения получили шесть мирных жителей, сообщила Генпрокуратура страны.

Десять военнослужащих погибли в ходе боевых действий на границе с Азербайджаном, сообщил сегодня на пресс-конференции секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Самвел Бабаян. По его словам, потеряны четыре боевые позиции, начата эвакуация людей из приграничных населенных пунктов, передал корреспондент "Кавказского узла".

В Мартунинском районе в результате обстрела с азербайджанской стороны погибли два человека - женщина и ребенок, еще двое ранены, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

"Данные по другим населенным пунктам уточняются. Обстрелу подверглись и школы, в том числе в Степанакерте. Во многих населенных пунктах, гражданской инфраструктуре нанесен масштабный ущерб. Согласно обновленным данным, с применением БПЛА подверглись артиллерийскому обстрелу все крупные и множество небольших населенных пунктов , в том числе города Степанакерт, Аскеран, Мартакерт, Мартуни, Гадрут, Шуши. Первоначально подтверждено двое погибших и десятки раненых среди гражданского населения. Только в Степанакерте пострадало более 10 человек, в том числе дети и женщины", - сказал он.

Мэр города Мартуни Эдик Аванесян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что погибли подросток 2011 года рождения и женщина 1961 года рождения. "В городе Мартуни повреждены жилые дома на улице имени Мартиросяна. Учреждения не повреждены. После полудня в городе спокойная ситуация", - сказал Аванесян.

Спасательная служба Нагорного Карабаха сообщила, что в Степанакерте доставлены в больницу по меньшей мере двое раненных мужчин, один из них в тяжелом состоянии, также пострадал один ребенок. От артиллерийских обстрелов пострадали жилые дома, частные строения и припаркованные на улицах автомобили.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и мэрия Степанакерта проводят восстановительные работы на улицах, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

Директор школы села Талиш Таня Межунц сказала корреспонденту "Кавказского узла", что обстрел села был интенсивнее, чем в апреле 2016 года. По ее словам, ближе к полудню люди смогли выйти из убежищ, собрать необходимые вещи и на автобусах направились в Степанакерт. Автобусы для сельчан предоставила администрация района, уточнила Таня Межунц.

Напомним, в апреле 2016 года произошло четырехдневное обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".