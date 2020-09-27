27 сентября 2020, 13:19

Азербайджан сообщил о шести раненых жителях приграничных сел

При обстрелах сел в зоне карабахского конфликта ранения получили шесть мирных жителей, они госпитализированы, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в Нагорном Карабахе, а затем и в Армении после начала масштабных боевых действий в зоне карабахского конфликта. Минобороны Азербайджана объяснило наступательную операцию по всей линии фронта ответной реакцией на огонь по азербайджанским населенным пунктам.

В результате обстрела в зоне карабахского конфликта ранены шесть мирных жителей, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. Госпитализированы с ранениями житель Тертерского района Роял Гасанов (1987 г.р.), житель Дашкесанского района Джалал Залов (1982 г.р.), жители Физулинского района Физули Мамедов (1960 г.р.) и Вусал Гулиев (1995 г.р.), жители Агдамского района Бейкиши Зейналов (1961 г.р.) и Эшгин Аллахяров (1997 г.р.), говорится в пресс-релизе, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно сообщению, сотрудники прокуратуры проводят все возможные в боевых условиях следственные мероприятия. В частности, назначены экспертизы для установления степени тяжести ранений, а также ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре.

Напомним, в апреле 2016 года произошло четырехдневное обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Минобороны Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана отчитались о потерях военной техники", "Азербайджан и Нагорный Карабах обменялись обвинениями в обстрелах в зоне конфликта", "Жители Азербайджана остались без Интернета в связи с боями в Нагорном Карабахе".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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