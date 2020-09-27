Азербайджанские военные. Фото: пресс-служба Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=20031

27 сентября 2020, 19:37

Алиев объявил о военном положении в Азербайджане

Военное положение вводится в Азербайджане с 28 сентября в связи с боевыми действиями в зоне карабахского конфликта, соответствующий указ подписал сегодня президент страны.

Как писал "Кавказский узел", военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены сегодня в Нагорном Карабахе и в Армении после начала боев в зоне карабахского конфликта. Минобороны Азербайджана назвало наступательную операцию по всей линии фронта ответной реакцией на обстрелы со стороны Нагорного Карабаха.

По официальным данным, в Азербайджане ранения получили сегодня шесть мирных жителей, информации о погибших не поступало. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что при обстрелах с азербайджанской стороны убиты 10 военных и два мирных жителя, а ранения получили "десятки человек".

С 28 сентября в Азербайджане вводится военное положение "в связи с оккупацией вооруженными силами Армении Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и окрестных районов и совершения ими регулярных военных провокаций", а также в связи  с началом контрнаступательной операции, говорится в опубликованном сегодня указе Ильхама Алиева, перевод которого выполнен корреспондентом "Кавказского узла".

Согласно документу, в Баку, Сумгаите, Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, Апшеронском, Джебраильском, Физулинском, Бейляганском, Агдамском, Тертерском, Гейгельском,  Дашкесанском,  Гядабейском, Товузском, Шамкирском,  Газахском и Агстафинском районах на период военного положения вводится комендантский час с 21.00 по 06.00. Обеспечение соблюдения комендантского часа возложено на МВД.

В ночное время запрещается находиться на улицах и в других общественных местах без документов, удостоверяющих личность и специального разрешения. Документ предусматривает также ограничение для транспортных средств, въезда-выезда в населенные пункты. Парламент Азербайджана на специальном пленарном заседании утвердил указ президента, передал корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана сообщило сегодня о том, что под контроль взяты стратегическая высота на хребте Муров и автодорога военного значения Варденис – Агдере (Мартакерт), которая соединяет Армению с территориями, подконтрольными властям Нагорного Карабаха. Это военное преимущество позволяет "пресечь переброску дополнительных военных грузов из Армении в направлении Кельбаджара и Агдере", говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Жители Азербайджана остались без Интернета в связи с боями в Нагорном Карабахе", "Минобороны Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана отчитались о потерях военной техники", "Азербайджан и Нагорный Карабах обменялись обвинениями в обстрелах в зоне конфликта".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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