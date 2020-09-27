При артобстреле убита семья из пяти жителей азербайджанского села Гашалты

27 сентября 2020, 21:22

В результате обстрелов из тяжелых орудий погибли пятеро и ранены 19 гражданских жителей различных районов Азербайджана, сообщила генеральная прокуратура страны.

Как писал "Кавказский узел", военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены сегодня в Нагорном Карабахе и в Армении после начала боев в зоне карабахского конфликта. Позже военное положение было объявлено и в Азербайджане, соответствующий указ подписал сегодня президент страны Ильхам Алиев.

Минобороны Азербайджана назвало наступательную операцию по всей линии фронта ответной реакцией на обстрелы со стороны Нагорного Карабаха. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что в боях в зоне карабахского конфликта убиты 16 солдат, более 100 получили ранения.

По данным генпрокуратуры Азербайджана, в результате артобстрела погибли житель села Гашалты, расположенного близ курортного города Нафталан, Гурбанов Эльбрус Иса оглу и четверо членов его семьи, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По данному факту прокуратурой Геранбойского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 120.2.12 (умышленное убийство), 100.2 (Ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Кроме того, госпитализированы с травмами различной тяжести 19 гражданских лиц.

Кроме того, в результате артиллерийского обстрела мирного населения в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района вышла из строя подстанция и прекращена подача электричества в этом населенном пункте.

В апреле 2016 года произошло четырехдневное обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".