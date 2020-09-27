Число убитых в Нагорном Карабахе солдат Армии обороны выросло до 16

27 сентября 2020, 20:19

В боях в зоне карабахского конфликта убиты 16 солдат, более 100 получили ранения, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха. В приграничных городах ощущается напряженность, но паники нет, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", сегодня после начала боев в зоне карабахского конфликта шесть мирных жителей, по официальным данным, получили ранения в Азербайджане, информации о погибших не поступало. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что при обстрелах с азербайджанской стороны убиты 10 военных и два мирных жителя, а ранения получили "десятки человек".

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены сегодня в Нагорном Карабахе и в Армении. В Азербайджане, который назвал наступательную операцию по всей линии фронта ответной реакцией на обстрелы своих позиций, военное положение и комендантский час вводятся с 28 сентября.

В боях сегодня погибли 16 военнослужащих Армии обороны, ранены более 100, сообщил на встрече с журналистами в информационном штабе в Степанакерте замглавы Армии обороны Артур Саргсян.

По его словам, бойцы Армии обороны уничтожили три вертолета противника, 20 беспилотников, в том числе ударных, а также около 30 танков и иную бронетехнику, передал корреспондент "Кавказского узла".

По данным офиса омбудсмена Нагорного Карабаха, обстрелу подверглись 50 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе Степанакерт и все районные центры. Убитых мирных жителей по-прежнему двое, а с ранениями госпитализированы более 30 мирных жителей.

Обстрел Мартуни стал неожиданностью для горожан

Жительница города Мартуни Мануш Григорян рассказала, что обстрел города начался рано утром. По ее словам, смерть ребенка и его бабушки шокировала горожан. "В 2016 году, когда был убит мальчик, тоже в нашем районе, и весь мир осудил Азербайджан за это, нам казалось, что они больше не рискнут обстреливать мирное население. Но сегодня мы все поняли, как мы ошибались", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, большинство жителей города не желают уезжать. "У нас есть убежища, мартунинцы никогда не оставляют свой город, и почти в каждой семье есть военнослужащий, которому нужен надежный тыл", - сказала она.

Жительница города Гадруд Гаяне Бадагян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что среди горожан ощущается напряженность, но паники нет. "Гадрут обстреливался в первой половине дня. Сейчас в городе слышны звуки обстрелов на границе. Изредка появляются беспилотники, некоторых сбивают наши ПВО. В целом люди напряжены. У кого была возможность, вывезли детей в безопасные места. Взрослое население остается в городе, об эвакуации пока не говорят", - рассказала Бадагян.

В апреле 2016 года произошло четырехдневное обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".