Встречу Пашиняна и Алиева положительно оценили политики Нагорного Карабаха

01 апреля 2019, 06:19

Власти и оппозиция Нагорного Карабаха дали положительную оценку встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вене. Депутаты фракции "Мой шаг" Национального собрания Армении во время визита в Нагорный Карабах заявили о защите интересов непризнанной республики.

"Кавказский узел" писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились 29 марта в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они охарактеризовали итоги встречи как положительные. Пашинян предложил продолжить в дальнейшем обсуждать меры по стабилизации ситуации на линии соприкосновения, а также попытаться наладить мирную жизнь в прифронтовых селах. Переговорный процесс также должен быть поддержан гуманитарными акциями, заявил Алиев. Однако опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи скептически оценили итоги встречи лидеров двух стран, в то время как у армянских политологов встреча вызвала сдержанный оптимизм.

Встреча в Вене длилась свыше трех часов, два часа из которых главы Армении и Азербайджана беседовали с глазу на глаз. Она стала первой официальной встречей лидеров двух стран под эгидой Минской группы ОБСЕ после "бархатной революции" в Армении, хотя ранее они встречались уже трижды. Так, после встречи 28 сентября 2018 года на саммите стран СНГ в Душанбе Алиев и Пашинян решили создать механизм оперативной связи для предотвращения нарушений перемирия между сторонами карабахского конфликта. После этого напряженность в зоне конфликта снизилась: Азербайджан стал фиксировать не порядка 100 обстрелов в сутки, а два-три десятка.

Крупнейшая партия Нагорного Карабаха «Свободная Родина» отметила в распространенном 31 марта заявлении, что приветствует «первую официальную встречу премьер-министра Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в столице Австрии Вене под эгидой Минской группы ОБСЕ».

«Мы высоко ценим подтверждение режима прекращения огня и соглашение о развитии сотрудничества в гуманитарной сфере, что было четко указано в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ и министров иностранных дел Армении и Азербайджана», - подчеркивается в заявлении.

Партия считает, что политический диалог необходим для мирного урегулирования карабахского конфликта.

В то же время в заявлении партии отмечается, что важным шагом к урегулированию конфликта является "восстановление полного переговорного процесса при непосредственном участии республики Арцах (Нагорного Карабаха) на всех ее этапах".

«Считаю, что встречу в Вене Пашиняна и Алиева можно назвать достаточно удовлетворительной. Если считать, что было достигнуто согласие продолжать встречи и поддерживать на границе спокойную ситуацию», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель оппозиционной партии «Национальное возрождение», депутат Айк Ханумян.

Заместитель председателя постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Мелкумян также дал положительную оценку встрече в Вене.

«Это первая официальная встреча. Положительная, потому, что стороны согласились продолжить переговоры. Я бы сказал, если нет переговоров, то будет война. Но это не означает, что мы не должны быть готовы к войне. Это главный вопрос в нашей повестке, и это вопрос нашей безопасности. Наша армия должна быть всегда готова к боевым действиям, но в тоже время, армянская сторона не должна отказываться от переговорного процесса», - сказал Мелкумян корреспонденту "Кавказского узла".

Говоря о встрече Пашиняна и Алиева, руководитель пресс-службы аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян отметил, что «такие встречи всегда были важны, потому что благодаря им сохраняется мир и стабильность в регионе и обеспечивается непрерывность переговорного процесса».

Бабаян напомнил, что ранее официальный Степанакерт предлагал ряд шагов для достижения мира в регионе.

«Например, около десяти лет назад мы предлагали исключить нарушения режима прекращения огня в праздничные, национальные, международные, религиозные и тому подобные дни», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Фракция "Мой шаг" парламента Армении заявила о защите интересов Нагорного Карабаха

Напомним, что Никол Пашинян после прихода к власти выступил за возвращение Нагорного Карабаха за стол переговоров. В январе 2019 года премьер-министр Армении анонсировал новую политику урегулирования конфликта. Он не уточнил, в чем именно заключается новая политика, но подчеркнул, что "формула Левона Тер-Петросяна "территории в обмен на мир" (передача Азербайджану районов вокруг Нагорного Карабаха из так называемого "пояса безопасности" в обмен на подписание мирного договора) не может даже обсуждаться".

По результатам парламентских выборов 9 декабря 2018 года, 88 мест из 132 в Национальном собрании Армении занимают депутаты от блока "Мой шаг", который выдвинул Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

36 членов фракции Национального собрания Республики Армения «Мой шаг» посетили 30 марта Нагорный Карабах с рабочим визитом. Они провели встречи с президентом, министром обороны и министром иностранных дел Нагорного Карабаха, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Заместитель председателя Национального собрания Армении Лена Назарян заверила власти Нагорного Карабаха, что "новое Национальное собрание и правительство республики Армения делают и сделают все, чтобы защитить интересы Арцаха и его народа".

Глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц заявила, что безопасность Нагорного Карабаха тесно связана с безопасностью Армении.

Председатель Постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян выразил мнение, что единственный ключ к урегулированию карабахского конфликта - высокий уровень демократии.

На встрече с министром обороны Нагорного Карабаха Кареном Абрамяном армянские парламентарии заверили, что «вопросы, связанные с безопасностью второй армянской республики, останутся в центре внимания, и будут предприняты активные шаги, чтобы в ближайшее время вывести уровень военного сотрудничества между двумя армянскими государствами на новый уровень».