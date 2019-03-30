Встреча Пашиняна и Алиева вызвала сдержанный оптимизм в Армении

30 марта 2019, 16:06

Прорыва в переговорах по карабахскому вопросу пока ожидать не следует, но встреча руководителей Армении и Азербайджана в Вене продемонстрировала конструктивный подход сторон, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились 29 марта в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они охарактеризовали итоги встречи как положительные. Пашинян предложил продолжить в дальнейшем обсуждать меры по стабилизации ситуации на линии соприкосновения, а также попытаться наладить мирную жизнь в прифронтовых селах. Переговорный процесс также должен быть поддержан гуманитарными акциями, заявил Алиев. Однако опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи не разделили сдержанного оптимизма лидеров двух стран.

Встреча в Вене длилась свыше трех часов, два часа из которых главы Армении и Азербайджана беседовали с глазу на глаз. Она стала первой официальной встречей лидеров двух стран под эгидой Минской группы ОБСЕ после "бархатной революции" в Армении, хотя ранее они встречались уже трижды. Так, после встречи 28 сентября 2018 года на саммите стран СНГ в Душанбе Алиев и Пашинян решили создать механизм оперативной связи для предотвращения нарушений перемирия между сторонами карабахского конфликта. После этого напряженность в зоне конфликта снизилась: Азербайджан стал фиксировать не порядка 100 обстрелов в сутки, а два-три десятка.

"На встрече [в Вене] стороны коснулись душанбинских договоренностей и подчеркнули важность шагов по укреплению режима прекращения огня и совершенствованию механизмов прямой связи", - говориться в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра Армении 29 марта.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ также назвали встречу конструктивной, позволившей сторонам прояснить свои позиции. "Лидеры [Армении и Азербайджана] обменялись мнениями по ряду ключевых вопросов процесса урегулирования, а также подтвердили приверженность соблюдения соглашения о перемирии, усовершенствования механизма прямого общения, а также разработки мер в гуманитарной сфере", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОБСЕ 29 марта.

Мировое сообщество сходится на том, что возобновление войны в Нагорном Карабахе недопустимо, отметил политический обозреватель Акоп Бадалян. "У сторон противоположные подходы. Азербайджан не согласится на статус для Нагорного Карабаха, Армения же, в свою очередь, не приемлет какие-либо территориальные уступки. Стало быть, посредники должны найти механизмы регулирования статус-кво, чтобы конфликт не перешел в горячую фазу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В январе 2019 года премьер-министр Армении анонсировал новую политику урегулирования конфликта. Он не уточнил, в чем именно заключается новая политика, но подчеркнул, что "формула Левона Тер-Петросяна "территории в обмен на мир" (передача Азербайджану районов вокруг Нагорного Карабаха из так называемого "пояса безопасности" в обмен на подписание мирного договора) не может даже обсуждаться".

Азербайджан вынужден согласиться на разработку механизмов мирного урегулирования конфликта, указал Бадалян. "По сути, Азербайджан лишен возможности решить вопрос военным путем, особенно после апрельской войны в 2016 году и революции в Армении. А благоприятных условий Азербайджан лишила позиция Пашиняна о необходимости следовать соглашениям о перемирии 1994-1995 годов (Бишкекские соглашения. - Прим. "Кавказского узла") и начала переговоров напрямую со Степанакертом", - политический обозреватель.

Политический обозреватель Степан Сафарян обратил внимание на то, что Минская группа ОБСЕ назвала встречу Пашиняна с Алиевым не переговорами, а встречей, то есть каких-то конкретных решений не предполагалось. "Сложно сказать, когда сформируется благоприятная среда для начала переговоров, но очевидно, что лидеры обменялись некоторыми идеями, позициями и содержательными вопросами переговорного процесса", - прокомментировал он корреспонденту "Кавказского узла" итоги встречи.

Прорыва в разрешении конфликта на данном этапе ожидать в принципе не стоит, считает эксперт Армянского института международных вопросов и безопасности, политолог Армен Варданян. "Для решения этой проблемы нужны долгие годы и, самое главное, готовность сторон к этому. Важно создать благоприятную среду для продолжения переговорного процесса, и один из важных шагов – применение гуманитарных механизмов, в том числе обмен пленными. Это может послужить поводом для взаимного доверия", - сказал он корреспонденту"Кавказского узла".

Реальные сдвиги могут произойти, если за стол переговоров вернутся представители Нагорного Карабаха, полагает Варданян. "Но и этот вопрос не касается самого решения конфликта, а лишь восстановления формата переговоров", - подчеркнул он.

"От встречи не было особых ожиданий, тем более, что это первая официальная встреча. Но встречи все-таки лучше, чем их отсутствие", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель центра "Модус Вивенди", политолог Ара Папян. Это была позитивная, но не переломная встреча, резюмировал он.

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