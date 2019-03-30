Политологи в Баку скептически оценили итоги встречи Алиева и Пашиняна

30 марта 2019, 04:16

Никол Пашинян и Ильхам Алиев охарактеризовали итоги встречи в Вене как положительные. После встречи Пашинян предложил продолжить в дальнейшем обсуждать меры по стабилизации ситуации на линии соприкосновения, а также попытаться наладить мирную жизнь в прифронтовых селах. Переговорный процесс также должен быть поддержан гуманитарными акциями, заявил Алиев. Однако опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи не разделили сдержанный оптимизм лидеров двух стран.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр РА Никол Пашинян встретились 29 марта в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Игоря Попова (Российская Федерация), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (Соединенные Штаты Америки). Во встрече также приняли участие министры иностранных дел Зохраб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, говорится в совместном заявлении глав МИД двух стран и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Встреча прошла в позитивной и конструктивной обстановке и дала возможность лидерам Армении и Азербайджана прояснить свои позиции. Алиев и Пашинян вновь подтвердили необходимость укрепления прекращения огня и совершенствования механизма прямого общения. Они также договорились разработать ряд мер в гуманитарной сфере. Премьер-министр Армении и президент Азербайджана поручили своим министрам вновь встретиться с сопредседателями в ближайшем будущем. Они также согласились продолжить прямой диалог, говорится в заявлении.

Алиев и Пашинян позитивно оценили итоги встречи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым как положительную.

"Я надеюсь, что президент Алиев также оценит встречу позитивно. Когда я говорил, что оцениваю положительно, это не означает что кто-то проиграл, а кто-то выиграл. Самое главное изменение, которое мы должны зафиксировать - это то, что не ставится задачи выйти и сказать что я выиграл, а тот проиграл. Начался разговор, каждая из сторон имеет свое представление. Конфликт имеет очень глубокие корни. Ситуация очень сложная, проблема очень глубокая", - отметил Пашинян, слова которого приводит "Спутник Армения",

Никол Пашинян после прихода к власти выступил за возвращение Нагорного Карабаха за стол переговоров. В январе 2019 года премьер-министр Армении анонсировал новую политику урегулирования конфликта. Он не уточнил, в чем именно заключается новая политика, но подчеркнул, что "формула Левона Тер-Петросяна "территории в обмен на мир" (передача Азербайджану районов вокруг Нагорного Карабаха из так называемого "пояса безопасности" в обмен на подписание мирного договора) не может даже обсуждаться".

"Сейчас самое время задуматься над следующими вопросами. Например, могут ли стороны конфликта приложить усилия, чтобы на линии соприкосновения была стабильная ситуация, могут ли стороны добиться того, чтобы приграничные села жили нормальной жизнью, занимались сельскохозяйственными работами, не опасаясь обстрелов с противоположной стороны", - добавил премьер-министр Армении.

Формат переговорного процесса с Арменией остается неизменными, в переговорах есть продвижение, заявил после встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Переговорный процесс также должен быть поддержан гуманитарными акциями. Важным является то, что формат переговоров остался неизменным, переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном, как это и было многие годы, - цитирует Алиева ТАСС. - Переговорному процессу дан новый импульс, мы очень позитивно оценили заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 9 марта, в котором говорится, что изменение переговорного формата может быть только с согласия двух сторон".

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствовали желание лидеров Азербайджана и Армении провести встречу для обсуждения вопроса урегулирования карабахского конфликта. При этом они призвали стороны воздержаться от заявлений и действий, которые могут отразиться на ситуации в регионе, сказаться на предстоящих переговорах, требующих односторонних изменений в формате без согласия другой стороны, а также угроз возобновить активные боевые действия, говорится в заявлении, текст которого опубликован 9 марта на сайте организации.



По словам Алиев, Баку согласие на изменение формата переговоров не давал. "Мы вернулись к ситуации, когда нужно продолжать вести ... переговоры. Дано поручение главам МИД, которые, скорее всего, в ближайшее время встретятся для продолжения переговорного процесса", - обратил внимание Алиев.

"Переговорный процесс должен быть ориентирован на результат, - указал он. - Для Азербайджана на первом месте стоит вопрос деоккупации международно признанных территорий Азербайджана в рамках международного права, Хельсинкского заключительного акта и четырех резолюций СБ ООН, требующих немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий".

Нагорно-Карабахская Республика была провозглашена 2 сентября 1991 года. По итогам проведенного референдума о статусе Нагорного Карабаха 99,89 % участников высказались за его независимость. Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха и считает его частью своей территории. Международный статус Нагорного Карабаха не урегулирован. Страны-члены ООН не признают Нагорный Карабах как независимое государство. В резолюциях Совета безопасности ООН и Генеральной ассамблеи ООН подтверждена территориальная целостность Азербайджана.

По словам Алиева, переговоры прошли в конструктивной обстановке. "Переговоры мы оцениваем положительно, они прошли в конструктивной обстановке. Это первая официальная встреча руководства Азербайджана и Армении после долгого перерыва, предыдущие встречи носили больше ознакомительный характер и проходили в рамках международных мероприятий, - отметил он. - Главы МИД провели несколько раундов переговоров. Встреча важна тем, что дан новый старт переговорному процессу по сути вопроса".

"Мы обсуждали вопросы, связанные с укреплением мер доверия в рамках контактов между людьми, - продолжил Алиев. - В предыдущее время были контакты между представителями общественности. То есть пока об этом [о гуманитарных мерах] говорить рано".

Отсутствие прогресса в переговорах приведет к эскалации на линии соприкосновения

С переговорами лидеров двух стран не стоило связывать высокие ожидания, считает член Азербайджанского Национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы,

«Ильхам Алиев и Никол Пашинян, если не считать коротких бесед в рамках международных форумов, еще не проводили конкретных переговоров. В Вене они впервые встретились. Вероятно, они выслушали концептуальные подходы друг друга к вопросам урегулирования»», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Джуварлы.

При этом он отметил, что новый цикл переговорного процесса должен быть динамичным. «Если очередной цикл переговорного процесса станет затухать и зайдет в тупик, то повысятся риски войны», - предупредил Джуварлы.

На его взгляд, в повестке следующих раундов переговоров на уровне глав МИД и руководителей государств должны быть вопросы политического урегулирования.

«Формула урегулирования уже была озвучена сопредседателями – и она базируется на Мадридских принципах. Они, как известно, предусматривают деоокупацию районов вокруг Нагорного Карабаха, возвращение вынужденных переселенцев, разблокирование коммуникаций и предоставление временного статуса Нагорному Карабаху. Это позволит вернуть устойчивый мир в регионе и создать благоприятную атмосферу для выработки окончательного статуса Нагорного Карабаха», - сказал Джуварлы.

Переговорный процесс должен обрести конкретные очертания, считает обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель.

«Переговоры не должны проводиться ради переговоров. Существующий формат оптимален и в этих рамках следует повести процесс вперед. Если стороны приступят к предметным переговорам по вопросам будущего соглашения, то можно будет добиться прорыва. Если руководство Армении будет уклоняться от этого под предлогом изменения формата и подключения к переговорам армян Нагорного Карабаха и пытаться продлевать существующий статус-кво, то вероятность эскалации будет нарастать», - прокомментировал итоги встречи корреспонденту «Кавказского узла» Тофиг Тюркель.

Нельзя рассчитывать на успех переговоров сторон с диаметрально противоположными позициями

Позиции сторон диаметрально противоположны, в этой обстановке рассчитывать на прорыв в переговорах не приходится, считает руководитель Центра политических и экономических исследований Far Centre Хикмет Гаджизаде.

«Конечно, посредники стараются поддержать худой мир, излучают оптимизм. Но, как было и в прошлом, стороны интерпретируют ситуацию на переговорах в свою пользу», - сказал Хикмет Гаджизаде корреспонденту «Кавказского узла».

Поскольку под оккупацией находятся территории Азербайджана, существующий статус-кво не устраивает Баку, отметил эксперт.

«Это означает, что если в ближайшие месяцы на переговорах не будет реального прогресса, то военная напряженность вновь будет нарастать. Периодически будут происходить инциденты, которые временами могут перерастать в серьезную эскалацию. Потом вновь будут относительно спокойные периоды и переговоры, вслед за которыми опять будут происходить обострения», - сказал Гаджизаде.

Необходимо готовить народы к миру

Политолог Зардушт Ализаде скептически относится к результатам Венской встречи.

«Было бы наивным ожидать от встречи руководителей Азербайджана и Армении каких-либо серьезных результатов. Для этого и не было предпосылок. Никол Пашинян находится в плену радикально националистических настроений в Армении. Там считают, что Армения победила в войне и никаких уступок не может быть: Нагорный Карабах должен быть независимым, и вдобавок еще они должны получить Лачинский и Кельбаджарский районы. То есть в Армении убеждены, что Азербайджану можно навязать капитулянтский мир. В Азербайджане считают достаточным для возвращения оккупированных территорий апелляции к международному праву. Здесь считают, что раз международное право на стороне Баку, то армяне Нагорного Карабаха должны вернуться в состав Азербайджана с его коррупционной системой, подавлением свобод и т.д. Если, территории армяне не освободят мирным путем, то в Баку считают неизбежной военную операцию», - обрисовал сложившуюся ситуацию корреспонденту «Кавказского узла».Зардушт Ализаде.

На его взгляд, неуступчивость сторон может привести к новой масштабной и разрушительной войне.

«В результате этой войны, которая будет сильно отличаться от военных действий 1990-х гг., ввиду накопления сторонами большого количества разрушительных вооружений, в руины может превратиться не только Нагорный Карабах, пострадают другие регионы, включая столицы – Ереван и Баку. Если в первой войне погибли с обеих сторон 20 тысяч человек, то теперь число жертв может достигнуть 60-70 тысяч», - предупредил Ализаде.

По его словам, избежать этого можно только подготовкой народов и обществ к миру. "Сегодня в обществах царит атмосфера враждебности... Подготовка народов к миру пока остается благой идеей, хотя это в последнее время больше звучит в дипломатической риторике. Но пока реальных шагов нет. А ведь общественные деятели, творческая интеллигенция могли бы внести вклад в мирный процесс, налаживание диалога и обсуждать реальные варианты урегулирования с учетом аналогичного международного опыта", - сказал Зардушт Ализаде.

"Мы, группа представителей гражданского общества уже предлагали взять за основу урегулирования модель Аландских островов. Это территория входит в состав Финляндии, но шведское население островов имеет полное самоуправления и не подчиняется Хельсинки. Они только платят определенные налоги и то, если доходы на душу населения оказываются меньшими, чем показатель в целом по Финляндии, соответствующая часть налогов возвращаются. И еще Хельсинки назначает губернатора из трех кандидатов, предложенных самими Аландскими островами. Это та модель, в которой органично синтезированы соблюдение принципов территориальной целостности и права народов на самоопределение», - подчеркнул Ализаде.