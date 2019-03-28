Военные эксперты в Баку связали эскалацию в зоне конфликта с предстоящей встречей Алиева и Пашиняна

28 марта 2019, 04:48

Перестрелка, произошедшая на границе Армении и Азербайджана незадолго до встречи глав двух стран в Вене, может стать поводом для армянской стороны уйти от вопросов по урегулированию конфликта и свести переговоры к мерам по снижению напряженности, заявил член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. После возникшей напряженности в зоне конфликта Армения сможет упрекнуть Азербайджан в том, что переговоры не приносят результата, предположил бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Араз Исазаде.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные попытались приблизить свои позиции к армянским и открыли огонь в ответ на предупреждение. Инцидент произошел на линии соприкосновения войск в направлении села Бердаван Тавушской области Армении. Военное ведомство Азербайджана опровергло, что военные с их стороны пытались вести какие-либо инженерные работы. Причем, по данным Баку, в этот же день солдат армии Азербайджана погиб на другом участке фронта.

Подобные перестрелки не редкость в военном противостоянии Азербайджана и Армении, однако "после устных договоренностей между лидерами двух стран в конце сентября 2018 года фактически впервые произошли многочисленные перестрелки на различных участках фронта и государственной границы между Арменией и Азербайджаном", прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" сообщения о столкновении глава неправительственной организации «Военные юристы» Тельман Абилов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 28 сентября 2018 года в Душанбе встретились на саммите стран СНГ, где решили создать механизм оперативной связи для предотвращения нарушений перемирия между сторонами карабахского конфликта. После этого напряженность в зоне конфликта снизилась: Азербайджан стал фиксировать не порядка 100 обстрелов в сутки, а два-три десятка. Однако член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы предположил, что если с Азербайджаном в ближайшее время не начнутся предметные переговоры, то ситуация может вновь обостриться.

Утверждение о том, что азербайджанская сторона попыталась приблизить свои позиции к армянским, несерьезны, полагает Абилов.

“Та часть границы, которая указывается армянской стороной, сопредельна с Газахским районом Азербайджана. В конце прошлого года на участках государственной границы Азербайджана и Армении в Газахском и Агстафинском районах азербайджанскую армию сменили части пограничных войск", - сказал он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил, чтобы Государственная погранслужба приняла боевые посты и соответствующие военные объекты на участке, пролегающем через территорию Газахского и Агстафинского районов на границе с Арменией, 14 декабря 2018 года сообщило азербайджанское издание издание Report.

Задачи пограничников отличны от военных - их дело охранять и защищать границу, перед пограничниками не ставятся задачи наступательного характера, сказал Абилов.

Он предположил, что пограничники могли обустраивать границу, укреплять оборонительные позиции, а армянская сторона - запаниковать и не так понять их действия.

По мнению Абилова, обострение ситуации на фронте в преддверии встречи глав двух стран 29 марта в Вене, не является случайным.

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министр Армении Никола Пашиняна запланирована 29 марта в Вене. Предполагается, что стороны обсудят вопросы "урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - цитирует 27 марта МИД Азербайджана агентство Trend.

"Армения в последнее время ужесточила позицию на переговорах и требует изменения сложившегося формата. Теперь эту жесткую позицию они решили подкрепить и военными действиями, давая понять, что не отступят от своего", - сказал он.

В этот раз азербайджанская сторона проявила сдержанность и лишь приняла ответные меры, чтобы противник прекратил огонь, однако в следующий раз "может перейти и контрнаступательным действиям, как это было в апреле 2016 года», - считает Абилов.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года, начались военные действия с применением танков, авиации и артиллерийских орудий. 5 апреля того же года было объявлено о перемирии. На основе озвученной сторонами конфликта информации "Кавказский узел" сделал выводы о фиксации нового статус-кво, выгодного Азербайджану, который взял под контроль новые позиции.

Абилов напомнил, что Минобороны Азербайджана утром 27 марта сообщило об обстреле противником своих позиций из автоматов и крупнокалиберных пулеметов.

Он предположил, что это оружие было использовано армянской стороной при перестрелке на границе 26 марта.

Бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Араз Исазаде также связал обострение конфликта 26 марта с предстоящей встречей лидеров двух стран.

"В канун переговоров на высшем уровне или важных международных мероприятий стороны подкрепляют жесткую дипломатическую риторику демонстрацией военной силы. В данном случае, это больше нужно для Армении", - считает он.

Исазаде отметил, что после прихода к власти правительства Пашиняна "Ереван всячески пытается изменить формат и подключить к переговорам Нагорный Карабах".

Никол Пашинян после прихода к власти высказался за возвращение Нагорного Карабаха за стол переговоров. В январе 2019 года премьер-министр Армении анонсировал новую политику урегулирования карабахского конфликта. При этом он не уточнил суть новой политики, однако подчеркнул, что "формула Левона Тер-Петросяна "территории в обмен на мир" (передача Азербайджану районов вокруг Нагорного Карабаха из так называемого "пояса безопасности" в обмен на подписание мирного договора) не может даже обсуждаться". Армянские политологи заявили о том, что возвращение Нагорного Карабаха за стол переговоров исходит из интересов мирного урегулирования конфликта, и Азербайджан будет вынужден согласиться на участие в обсуждениях карабахской стороны.

Армянская сторона, обострив ситуацию на фронте, решила обвинить Азербайджан в нагнетании обстановки и возложить на Баку ответственность за возможную безрезультатность предстоящих переговоров в Вене, предположил он.

"Азербайджан проявил сдержанность и не поддался на провокацию, благодаря чему перестрелки не переросли в масштабную эскалацию", - отметил Исазаде.

«Ереван, добиваясь изменения формата переговоров, столкнулся с прессингом международных посредников в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ, представляющих ведущие мировые центры силы», - заявил член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствовали желание лидеров Азербайджана и Армении провести встречу для обсуждения вопроса урегулирования карабахского конфликта. При этом они призвали стороны воздержаться от заявлений и действий, которые могут отразиться на ситуации в регионе, сказаться на предстоящих переговорах, требующих односторонних изменений в формате без согласия другой стороны, а также угроз возобновить активные боевые действия, говорится в заявлении, текст которого опубликован 9 марта на сайте организации.

"Отказаться от встречи с Алиевым Пашинян не мог. Это было бы слишком вызывающе в отношении усилий посредников. Поэтому в Армении предпочли обострить ситуацию на фронте и обвинить Азербайджана в эскалации конфликта, чтобы свести тему предстоящей встречи вновь к мерам по снижению напряженности и уйти от разговора по политическому урегулированию конфликта", - считает он.

По мнению Джуварлы, Баку было совсем некстати обострение ситуации на фронте.

«Азербайджан с конца сентября 2018 года соблюдал договоренности о снижении напряженности и таким образом демонстрировал готовность создать благоприятный фон для конструктивных переговоров», - отметил он.