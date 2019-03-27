Танки азербайджанской армии. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=24276

27 марта 2019, 09:20

Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах 

Подразделения вооруженных сил Армении 24 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта Азербайджан насчитал 22 обстрела своих позиций со стороны Армении. В тот же день Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные попытались приблизить свои позиции к армянским и открыли огонь в ответ на предупреждение. Военное ведомство Азербайджана опровергло эту информацию, сообщив о гибели солдата на другом участке фронта.

С 26 на 27 марта подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гызылгаджылы, Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

Стороны заявили о перемирии после военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако договоренность о прекращении огня не остановила противостояния сторон, обстрелы на линии соприкосновения войск фиксируются ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом".

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война" .

Примечание:

"Минобороны Азербайджана отрицает гибель четырех солдат", "Азербайджан сообщил о втором за сутки сбитом беспилотнике", "Ереван отверг заявления Баку о диверсии".

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