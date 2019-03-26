Солдат на позиции. Фото: пресс-служба Минобороны Армении. http://www.mil.am/ru/news/6058

26 марта 2019, 21:53

Военные вступили в перестрелку на границе Армении и Азербайджана

Азербайджанские военные попытались приблизить свои позиции к армянским и открыли огонь в ответ на предупреждение, заявило Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана опровергло эту информацию, сообщив о гибели солдата на другом участке фронта.

Как писал "Кавказский узел", с утра 25 по утро 26 марта Азербайджан насчитал 22 обстрела своих позиций на линии соприкосновения войск.

Сегодня во второй половине дня азербайджанские военные попытались сократить расстояние между позициями на линии соприкосновения войск в направлении села Бердаван Тавушской области Армении, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении.

По словам представителя ведомства, предупреждения с армянской стороны были проигнорированы. "В ответ противник обстрелял армянские позиции, однако был подавлен ответным огнем и вынужден был прекратить инженерные работы. Пострадавших с армянской стороны нет", - отметил сотрудник Минобороны Армении.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что эта информация "не соответствует действительности". "В результате решительных и адекватных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, огневые точки противника были подавлены и его дальнейшие провокации были пресечены", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, сегодня вечером в результате обстрела на Физулинском направлении фронта погиб азербайджанский солдат Эллез Эллезов, утверждается в сообщении.

Стороны заявили о перемирии после военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако договоренность о прекращении огня не остановила противостояния сторон, обстрелы на линии соприкосновения войск фиксируются ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом".

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война" .

Примечание:

"Минобороны Азербайджана отрицает гибель четырех солдат", "Азербайджан сообщил о втором за сутки сбитом беспилотнике", "Ереван отверг заявления Баку о диверсии".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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