Азербайджан сообщил об обстрелах трех сел

26 марта 2019, 08:31

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 22 раза за сутки в зоне конфликта, под огонь попали села в Газахском районе, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта Азербайджан насчитал 22 обстрела своих позиций со стороны Армении.

В течение суток, с 25 по 26 марта, режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 22 раза, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрел со стороны Армении попали позиции азербайджанских военных в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым и Бала Джафарли в Газахском районе, также огонь велся с позиций, расположенных "близ оккупированных сел", отмечает ведомство.