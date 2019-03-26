Военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

26 марта 2019, 08:31

Азербайджан сообщил об обстрелах трех сел

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 22 раза за сутки в зоне конфликта, под огонь попали села в Газахском районе, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта Азербайджан насчитал 22 обстрела своих позиций со стороны Армении.

В течение суток, с 25 по 26 марта, режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 22 раза, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрел со стороны Армении попали позиции азербайджанских военных в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым и Бала Джафарли в Газахском районе, также огонь велся с позиций, расположенных "близ оккупированных сел", отмечает ведомство.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах к 08.20 мск сегодня.

Стороны заявили о перемирии после военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, сообщается в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако договоренность о прекращении огня не остановила противостояния сторон, обстрелы на линии соприкосновения войск фиксируются ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом".

"Кавказский узел" публикует новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война" . Материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?размещены в разделе "Справочник" .

Примечание:

"Власти Азербайджана обвинили Армению в затягивании передачи тела солдата", "Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 50 обстрелах", "Состояние раненного в Нагорном Карабахе солдата оценивается как крайне тяжелое".

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