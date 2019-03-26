26 марта 2019, 08:31
Азербайджан сообщил об обстрелах трех сел
Позиции азербайджанских военных были обстреляны 22 раза за сутки в зоне конфликта, под огонь попали села в Газахском районе, заявило Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", 25 марта Азербайджан насчитал 22 обстрела своих позиций со стороны Армении.
В течение суток, с 25 по 26 марта, режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 22 раза, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрел со стороны Армении попали позиции азербайджанских военных в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым и Бала Джафарли в Газахском районе, также огонь велся с позиций, расположенных "близ оккупированных сел", отмечает ведомство.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах к 08.20 мск сегодня.
Стороны заявили о перемирии после военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, сообщается в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако договоренность о прекращении огня не остановила противостояния сторон, обстрелы на линии соприкосновения войск фиксируются ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом".
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