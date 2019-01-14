Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении

14 января 2019, 14:41

Президент Армении Армен Саргсян подписал сегодня указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны.

Как писал "Кавказский узел", по итогам внеочередных парламентских выборов 9 декабря в парламент Армении прошли блок Никола Пашиняна "Мой шаг", а также партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", получившие вместе 27 дополнительных мандатов. В итоге в парламент VII созыва прошли 88 кандидатов от блока "Мой шаг", 26 – от партии "Процветающая Армения" и 18 – от партии "Просвещенная Армения".

Саргсян назначил премьер-министром страны Никола Пашиняна, руководствуясь статьей 149 ч.1 Конституции Армении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы администрации президента.

Согласно документу, "президент республики после начала срока полномочий новоизбранного Парламента немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством", уточнил представитель администрации.

Согласно статье 149 Конституции Армении, после формирования нового парламента, президент Армении назначает премьером кандидата от парламентского большинства. Кабинет министров формируется в течение 15 дней после назначения премьера.

Кандидатуру Пашиняна представила фракция "Мой шаг", передают "Новости-Армения".

В этот же день парламент созвал первое заседание, пишет "Спутник -Армении".

Напомним, 19 декабря 2018 года парламентское большинство выдвинуло на должность спикера нового парламента и.о. первого вице-премьера Арарата Мирзояна. На посты двух из трех вице-спикеров были выдвинуты Лена Назарян и Ален Симонян.