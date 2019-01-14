Никол Пашинян. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

14 января 2019, 14:41

Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении

Президент Армении Армен Саргсян подписал сегодня указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны.

Как писал "Кавказский узел", по итогам внеочередных парламентских выборов 9 декабря в парламент Армении прошли блок Никола Пашиняна "Мой шаг", а также партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", получившие вместе 27 дополнительных мандатов. В итоге в парламент VII созыва прошли 88 кандидатов от блока "Мой шаг", 26 – от партии "Процветающая Армения" и 18 – от партии "Просвещенная Армения".

Саргсян назначил премьер-министром страны Никола Пашиняна, руководствуясь статьей 149 ч.1 Конституции Армении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы администрации президента.

Согласно документу, "президент республики после начала срока полномочий новоизбранного Парламента немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством", уточнил представитель администрации.

Согласно статье 149 Конституции Армении, после формирования нового парламента, президент Армении назначает премьером кандидата от парламентского большинства. Кабинет министров формируется в течение 15 дней после назначения премьера.

Кандидатуру Пашиняна представила фракция "Мой шаг", передают "Новости-Армения".

В этот же день парламент созвал первое заседание, пишет "Спутник -Армении".

Напомним, 19 декабря 2018 года парламентское большинство выдвинуло на должность спикера нового парламента и.о. первого вице-премьера Арарата Мирзояна. На посты двух из трех вице-спикеров были выдвинуты Лена Назарян и Ален Симонян.

Новости о внеочередных парламентских выборах в Армении собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы в парламент Пашиняна". Биография Никола Пашиняна размещена на "Кавказском узле".

Примечание:

"Рост числа депутатов в Армении вызвал споры пользователей соцсетей", "Политологи рассказали о раскладе сил накануне выборов в парламент Армении", "Новый блок сформирован в Армении для участия в парламентских выборах".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

14 января 2019, 17:17

14 января 2019, 17:02

14 января 2019, 16:34

  • Сотрудник ФСИН попал под суд после ДТП в Черкесске

    Суд в Карачаево-Черкесии назначил дату первого заседания в суд дело сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, который подозревается в том, что сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе в Черкесске. Потерпевшие оценили моральный ущерб в четыре миллиона рублей и намерены добиться возмещения расходов на лечение.

14 января 2019, 16:30

  • Арарат Мирзоян избран спикером парламента Армении

    Армянский парламент VII созыва сегодня начал работу в новом составе с присяги депутатов, затем парламентарии большинством голосов избрали своим председателем бывшего первого вице-премьера Арарата Мирзояна.

14 января 2019, 15:12

  • 86 человек обратились за помощью после обрушения дома в Шахтах

    Из многоэтажки в Шахтах, где сегодня произошел взрыв, эвакуировано 140 человек, 86 из них обратились за помощью в пункт временного размещения, сообщил представитель ПВР. По словам жителей, власти обещали расселить их в гостиницах, однако номера пока не предоставлены.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки

Документы

Все документы