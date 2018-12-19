Блок Пашиняна назвал имя спикера парламента Армении

19 декабря 2018, 22:32

Парламентское большинство выдвинуло на должность спикера нового парламента и.о. первого вице-премьера Арарата Мирзояна. Лена Назарян и Ален Симонян выдвинуты на посты двух из трех вице-спикеров.

Как писал "Кавказский узел", по итогам внеочередных парламентских выборов 9 декабря в парламент Армении прошли блок "Мой шаг", а также партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", получившие вместе 27 дополнительных мандатов. В итоге в парламент VII созыва прошли 88 кандидатов от блока "Мой шаг", 26 – от партии "Процветающая Армения" и 18 – от партии "Просвещенная Армения".

Блок "Мой шаг" выдвинул Арарата Мирзояна на пост спикера парламента, сообщил после сегодняшнего совещания представитель блока «Мой шаг» Ален Симонян корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Симоняна, на должности двух из трех вице-спикеров выдвинуты он и Лена Назарян (оба были депутатами от фракции «Елк» в предыдущем парламенте - прим. «Кавказский узел»). Должность третьего вице-спикера, согласно закону, должен занять представитель оппозиции.

«На должность главы фракции предложена кандидатура и.о. министра культуры Лилит Макунц, а секретаря – Акопа Симидяна», - отметил Ален Симонян. Вопрос кандидатов на министерские посты в будущем правительстве и должности губернаторов на сегодняшнем совещании, по словам Симоняна, не обсуждался.

И.о. премьер-министра Никол Пашинян, в свою очередь, не исключил сокращения числа министерств с 17 до 12. «Вероятно упразднение поста первого вице-премьера. Есть проект будущей структуры правительства, который еще находится на стадии обсуждения», - заявил сегодня на брифинге в Дилижане Пашинян.

Новости о внеочередных парламентских выборах в Армении размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы в парламент Пашиняна". Биография Никола Пашиняна опубликована на "Кавказском узле".