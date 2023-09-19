19 сентября 2023, 16:29

Армянские активисты потребовали ввести миротворцев ООН в Нагорный Карабах

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Жители Еревана  собрались у офиса ООН в Армении, потребовав встречи с руководством представительства. Они призвали ООН ввести миротворческие силы в Нагорный Карабах.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе  с целью разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении, отметив, что атака ведется на военные объекты и призвав жителей Нагорного  Карабаха эвакуироваться. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, в результате обстрела по граждански объектам погибли два мирных жителя, ранены 23, в том числе не менее восьми детей.  Минобороны Армении заявило, что в Нагорном Карабахе нет относящихся к ведомству подразделений. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан начал полномасштабные боевые действия, нарушив режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения.   Премьер-министр Армении Никол Пашинян и МИД Армении потребовали действий от российских миротворцев, а также Совета безопасности ООН.

Граждане Армении в связи с  военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе вышли на акцию протеста перед зданием Офиса ООН. Активисты требуют встречи с руководством Офиса, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Сотрудник безопасности Офиса, сообщил, что руководство находится на переговорах по вопросу ситуации в Нагорном Карабахе в переговорах, но по завершению переговоров обещает встретиться с активистами.

Как сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта, обстрел города начался, когда дети уже находились в школах. "Связи нет, люди не могут друг друга найти", - сказала она.

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Примечание:

"Азербайджан сообщил об артиллерийской перестрелке в Карабахе", "Баку объяснил артобстрелы Карабаха контртеррористической операцией", "Двое азербайджанских военных ранены при обстреле в Карабахе".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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19 сентября 2023, 16:10

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19 сентября 2023, 15:48

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19 сентября 2023, 15:09

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19 сентября 2023, 14:24

  • МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе

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