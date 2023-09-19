Армянские активисты потребовали ввести миротворцев ООН в Нагорный Карабах

19 сентября 2023, 16:29

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Жители Еревана собрались у офиса ООН в Армении, потребовав встречи с руководством представительства. Они призвали ООН ввести миротворческие силы в Нагорный Карабах.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе с целью разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении, отметив, что атака ведется на военные объекты и призвав жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, в результате обстрела по граждански объектам погибли два мирных жителя, ранены 23, в том числе не менее восьми детей. Минобороны Армении заявило, что в Нагорном Карабахе нет относящихся к ведомству подразделений. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан начал полномасштабные боевые действия, нарушив режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и МИД Армении потребовали действий от российских миротворцев, а также Совета безопасности ООН.

Граждане Армении в связи с военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе вышли на акцию протеста перед зданием Офиса ООН. Активисты требуют встречи с руководством Офиса, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Сотрудник безопасности Офиса, сообщил, что руководство находится на переговорах по вопросу ситуации в Нагорном Карабахе в переговорах, но по завершению переговоров обещает встретиться с активистами.

Как сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта, обстрел города начался, когда дети уже находились в школах. "Связи нет, люди не могут друг друга найти", - сказала она.

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