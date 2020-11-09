09 ноября 2020, 20:32

Два человека погибли при крушении вертолета в Армении

При крушении российского вертолета Ми-24 в Армении погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", вертолет Ми-24, сопровождавший автоколонну российской военной базы по территории Армении, был сбит сегодня вечером из зенитного ракетного комплекса вблизи границы с Нахичеванской автономной республикой, сообщили в Минобороны России.

Вертолет упал и взорвался в ущелье между селами Ерасх и Паруйр Севак Араратской области Армении, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МЧС Армении.

"На месте уже работает оперативная группа МЧС", - отметили в ведомстве.

Информация о крушении вертолета была получена в 18:39 по местному времени (17.39 мск). "Выяснилось, что российский вертолет Ми-24 упал на правостороннем участке 2-го км трассы Ерасх-Паруйр Севак и загорелся. По предварительным данным, есть две жертвы", - говорится в сообщении Армянского единого информационного центра.

В результате крушения погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести, пишет со ссылкой на Минобороны России РИА "Новости".
 
"Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий", - заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. 

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращаются. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий в зоне карабахского конфликта, начавшихся 27 сентября 2020 года.

Примечание:

"Азербайджан подтвердил видеокадрами взятие Шуши", "Число убитых солдат Нагорного Карабаха выросло до 1221", "Азербайджан объявил об успехах наступления на Мартуни".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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