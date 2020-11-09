Российский вертолет сбит в Армении

09 ноября 2020, 19:50

Вертолет Ми-24, сопровождавший автоколонну российской военной базы по территории Армении, был сбит из зенитного ракетного комплекса вблизи границы с Нахичеванской автономной республикой, сообщили в Минобороны России.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение около 17.30 мск рядом с армянским населенным пунктом Ерасх близ границы с Нахичеванской автономной республикой, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении.

Российский Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса. В результате попадания ракеты он потерял управление и упал в горной местности на территории Армении, пишет со ссылкой на Минобороны РИА "Новости".

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращаются. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий в зоне карабахского конфликта, начавшихся 27 сентября 2020 года.