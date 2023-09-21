Участникам протестов в Ереване отказано во встрече с представителями посольства России

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Сотрудники посольства России в Армении отказались встретиться с участниками протестов, требующими от российских миротворцев защиты для армян Карабаха. Протестующие не собираются покидать место акции.

Как сообщал "Кавказский узел", активисты сегодня перекрыли улицу возле посольства России в Армении, остановив уличное движение. Между активистами и полицейскими произошло столкновение.

Боевые действия Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября создали угрозу мирным людям, десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха стали беженцами. Тысячи людей ищут своих близких, с которыми потеряли связь в последние два дня. Часть сел остались отрезаны от Степанакерта. В Нагорном Карабахе нет продуктов, людям не оказывается помощь, а власти не информируют население о текущей обстановке. Беженцы из Степанакерта, Мартакерта и Аскерана собрались около степанакертского аэропорта, где располагается командование миротворческого контингента, чтобы попытаться эвакуироваться.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. О том, какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, говорится в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

К концу рабочего дня представители российского посольства связались с активистами, протестующими у его здания, и заявили, что, поскольку активисты заблокировали здание дипмиссии, никто с ними не будет встречаться, сообщила из Еревана корреспондент "Кавказского узла".

"Здание посольства не заблокировано. Периодически перекрывается улица возле посольства, но эта улица никоим образом не принадлежит России", - возразила одна из участниц акции.

Акция возле посольства продолжается, ее участники заявляют, что пока не намерены завершать ее.

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