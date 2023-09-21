Протестующие у посольства России в Ереване потребовали защитить карабахцев

21 сентября 2023, 16:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Армении и Нагорного Карабаха на акции протеста у посольства России в Армении потребовали от российских миротворцев выполнять свои обязательства и защитить мирное население либо организовать гуманитарный коридор для эвакуации жителей.

Как сообщал "Кавказский узел", боевые действия в ходе спецоперации Азербайджана создали угрозу мирным людям, десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха стали беженцами. Тысячи людей ищут своих близких, с которыми потеряли связь в последние два дня. Часть сел остались отрезаны от Степанакерта. В Нагорном Карабахе нет продуктов, людям не оказывается помощь, а власти не информируют население о текущей обстановке. Беженцы из Степанакерта, Мартакерта и Аскерана собрались около степанакертского аэропорта, где располагается командование миротворческого контингента, чтобы попытаться эвакуироваться.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. О том, какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, говорится в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

Активисты перекрыли улицу возле посольства России, остановив уличное движение. Между активистами и полицейскими произошло столкновение. Полицейские, применив силу, посадили активистов в машину, чтобы доставить в полицейский участок. Однако другие участники акции не позволили, и их отпустили.

Перед зданием посольства РФ собрались протестующие, в том числе жители Нагорного Карабаха. Они требуют у России выполнить свои обязательства в Нагорном Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. "В противном случае, Россия пусть заявит о своей недееспособности и обеспечить гуманитарный коридор для вывода всего населения из Арцаха без каких-либо предусловий", - зачитали активисты свое письмо послу Копыркину, которое, по просьбе сотрудников посольства, бросили в почтовый ящик дипмиссии.

19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Сегодня в Евлахе прошли переговоры представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.