Армения сообщила о повреждении школ при обстрелах

19 октября 2020, 13:49

При обстрелах с беспилотников Вооруженных сил Азербайджана пострадали здания школ в приграничных армянских селах Сотк и Кут, заявили власти Армении.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" сообщал, что в ночь на 18 октября в Нагорном Карабахе вступила в силу договоренность о перемирии, однако уже следующим утром стороны вновь обменялись обвинениями в обстрелах и наступательных операциях. Сегодня Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле города Мартуни и четырех сел Кашатагского района. Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщила о ранении мирного жителя при обстреле села Алескерли.

В результате ударов азербайджанских беспилотников повреждены общеобразовательные школы общин Сотк и Кут Гегаркуникской области Армении, сообщил сегодня правительственный Единый армянский информационный центр. В сообщении говорится, что ударными волнами были выбиты окна, на стенах школ появились трещины. Персонал школ и другие сотрудники не пострадали. Публикация сопровождается фотографиями разрушений.

Из-за боев в зоне конфликта не посещают школы 24 тысячи школьников, говорится в другой сегодняшней публикации Единого армянского информационного центра.

Напомним, что 10 октября обстрелам подвергся Сюникский район Армении, там погиб житель села Арцваник, еще трое сельчан ранены. Перенесение боевых действий на территорию Армении - основание для вмешательства в конфликт России, которая в рамках обязательств по Договору о коллективной безопасности может защитить эту страну, но не непризнанный Нагорный Карабах, как пояснил после начала боев пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин 7 октября заверил, что Россия не нарушит обязательств перед Арменией, но указал, что бои не идут на территории этой страны.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности бои и обстрелы населенных пунктов продолжились. Был сорван и обмен телами погибших, который объявлялся одной из главных целей перемирия. Подробнее об эскалации конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий.