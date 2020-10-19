Азербайджанский сельчанин ранен при обстреле

19 октября 2020, 11:21

58-летний житель Тертерского района Нияз Салимов получил ранения при обстреле села Алескерли и госпитализирован, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", в 23.00 мск 17 октября в Нагорном Карабахе вступила в силу договоренность о перемирии, однако уже следующим утром стороны вновь обменялись обвинениями в обстрелах и наступательных операциях. Сегодня Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле города Мартуни и четырех сел Кашатагского района.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности бои и обстрелы населенных пунктов продолжились. Был сорван и обмен телами погибших, который объявлялся одной из главных целей перемирия. Подробнее об эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий.

В результате интенсивных обстрелов повреждены 25 домов в селах Юхары Гиямеддинли и Гараханлы Агджабединского района, а в Тертерском районе ранен житель села Алескерли Салимов Нияз Гусейналы оглу, 1962 года рождения. Дом Салимова серьезно пострадал, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Генпрокуратуры.

По данным прокуратуры, с начала боевых действий погибли 60 мирных жителей, более 270 ранены, сообщил он.

58-летний Салимов получил сегодня ранения различной степени тяжести и доставлен в больницу, информирует со ссылкой на Генпрокуратуру "Sputnik Азербайджан".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".