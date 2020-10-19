Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле Мартуни

19 октября 2020, 10:37

Азербайджанские военные обстреляли город Мартуни и четыре села Кашатагского района, информация о пострадавших уточняется, сообщили сегодня в Службе ЧС Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 17 октября в Нагорном Карабахе вступила в силу договоренность о перемирии, однако на следующий день стороны вновь обменялись обвинениями в обстрелах и наступательных операциях.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Был сорван и обмен телами погибших, который объявлялся одной из главных целей перемирия. Подробнее об эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий.

Сегодня утром Вооруженные силы Азербайджана возобновили артиллерийский обстрел на северном и южном направлении фронта, сообщила пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха.

Ночью, по данным ведомства, обстановка в зоне конфликта была "относительно стабильной и напряженной". "На некоторых участках продолжались артиллерийские бои", - говорится в сообщении на сайте Минобороны, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По данным Госслужбы по ЧС Нагорного Карабаха, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты и нанесли удары по гражданским объектам. "Обстрелу подверглись город Мартуни (азербайджанское название - Ходжавенд. - Прим. "Кавказского узла"), общины Урекан, Ишханадзор, Айгеховит и Вургаван Кашатагского района. Информация о потерпевших и ущербе уточняется", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник СЧС Унан Тадевосян.

В Степанакерте и в Шуши ночь и утро прошли без обстрелов. Люди находятся в убежищах, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".