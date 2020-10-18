Артиллерийское орудие в укрытии. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана http://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=18385

18 октября 2020, 13:00

Ереван обвинил Баку в отказе договориться об эвакуации раненых

Азербайджан категорически отверг предложение договориться об эвакуации раненых бойцов с поля боя, заявил сегодня МИД Армении. Армянские военные располагают видеодоказательствами атаки азербайджанских войск после объявленного перемирия, сообщило Минобороны страны.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 17 октября в 23.00 мск в Нагорном Карабахе вступило в силу перемирие. Однако сегодня утром Минобороны Азербайджана заявило об обстреле окрестностей города Джебраил и села в Джебраильском районе, а позднее – об атаке армянских военных на четырех направлениях фронта и на границе Армении и Азербайджана. В свою очередь, оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сообщили о наступлении азербайджанской армии на южном направлении фронта.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. В Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Был сорван и обмен телами погибших, который объявлялся одной из главных целей перемирия. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Азербайджан отверг предложение договориться о выводе раненых военных с поля боя при посредничестве Международного комитета Красного Креста, заявил сегодня МИД Армении. По версии ведомства, при посредничестве МККК была предпринята попытка достичь договоренности об этом, но "Баку категорически отверг" это предложение, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook опубликовала запись приборов видеонаблюдения, на которой, по ее словам, зафиксировано продвижение азербайджанских войск. Это же видео размещено сегодня на YouTube-канале Минобороны Нагорного Карабаха.

"Рано утром 18 октября приборы видеонаблюдения АО Арцаха зафиксировали вместе с точными геолокационными данными и временем то, как противник, грубо нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, предпринимает атаку в направлении армянских позиций", - написала Степанян, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". Минобороны Азербайджана, по состоянию на 12.55 мск, не прокомментировало на своем сайте эти заявления.

Также Шушан Степанян заверила, что подразделения вооруженных сил Армении не вели огонь из крупнокалиберного оружия на границе с Азербайджаном. "Заявление азербайджанской стороны не соответствует действительности. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная", - написала Степанян, сообщение которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Армянские пользователи соцсети выразили недоверие Азербайджану

Некоторые пользователи Facebook, чьи сообщения перевел с армянского языка корреспондент "Кавказского узла", в ночь на 18 октября выразили сомнение в том, что договоренность о перемирии приведет к прекращению боевых действий.

В частности, Сирануш Саргсян напомнила, что после заключения перемирия 10 октября продолжились обстрелы Степанакерта. "Хочу напомнить, что после заключения первого гуманитарного перемирия, в первую же ночь, Азербайджан вел непрерывный артобстрел Степанакерта", - написала она.

Аналогичное мнение высказала Рузанна Каграманян. "Следует усилить бдительность во время так называемого перемирия. Мы видели, что делал противник (Азербайджан) во время первого гуманитарного прекращения огня 10 октября", - написала она.

"Перемирие - это не прекращение огня, а то, что стороны соглашаются прекратить огонь на определенный период времени для решения любого вопроса. В данном случае прекращение огня было принято как гуманитарная мера для возвращения тел погибших их семьям. Что касается прекращения огня, это более широкое соглашение", - написал Унан Тадевосян, добавив, что не верит в готовность Азербайджана соблюдать договоренность.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Режим перемирия начал действовать в зоне карабахского конфликта", "Жители Степанакерта потребовали от властей постоянного перемирия в зоне конфликта", "Азербайджан подсчитал потери Армении с 27 сентября".

Автор: Армине Мартиросян, Тигран Петросян, Алвард Григорян; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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