Журналист Юрий Котенок. Кадр видео PolitWera https://www.youtube.com/watch?v=tscPRFJ_4wc&app=desktop

09 октября 2020, 10:52

Раненный в Шуши российский журналист перевезен в Ереван

Журналист Юрий Котенок, получивший ранение в Шуши, перевезен из больницы Степанакерта в Ереван, его состояние остается тяжелым. Угрозы жизням еще двух раненых российских журналистов нет, сообщил уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?

Как писал "Кавказский узел", 8 октября трое журналистов попали в Шуши под обстрел, во время освещения повреждений здания собора. В тот же день в Степанакерте был прооперирован один из сотрудников СМИ – главред издания "Сегодня.ру" Юрий Котенок. Врачи оценили состояние его здоровья как тяжелое. Другому журналисту из России Левону Арзанову и их сопровождающему требуются операции, все трое будут доставлены в Ереван, сообщил МИД России.

Несмотря на ранения состояние здоровья журналистов остается стабильным, заявили власти Нагорного Карабаха. "Сегодня утром Юрий Котенок отправлен на реанемобиле из Степанакерта сначала в Горис, а затем – в Ереван. Его состояние тяжелое, но стабильное. Котенок находится в искусственной коме. В медучреждении в Степанакерте вчера и всю ночь работало несколько бригад хирургов, в том числе Шаген Даниелян – доктор медицинских наук, хирург московского института имени Склифосовского, приехавший добровольцем в Арцах", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник информационного штаба непризнаной республики.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян посетил пострадавших в церкви Шуши журналистов в больнице. "Состояние здоровья трех иностранных журналистов, пострадавших в результате ударов азербайджанских вооруженных сил по церкви Сурб Аменапркич Казанчецоц в Шуши, по словам медиков, у одного – критическое, двое других - в тяжелом состояние. Все трое журналистов - из России", – рассказал омбудсмен корреспонденту "Кавказского узла".

Офис омбудсмена выяснил, что в момент обстрела, журналисты занимались профессиональной деятельностью – освещали последствия первого удара по собору, отметил Бегларян. "По свидетельству разных граждан и журналистов, присутствовавших на месте происшествия, до удара над церковью кружил беспилотник", – отметил омбудсмен.

Офис уполномоченного по правам человека Нагорного Карабаха призвал правозащитников дать оценку инциденту. "Строго осуждая очередное преднамеренное нацеливание Азербайджана на журналистов и церкви, защитник прав человека Республики Арцах квалифицирует это как военное преступление и преступление против человечества. Призываем международные правозащитные организации дать соответствующую оценку", – сказано в сообщении, распространенном сегодня офисом омбудсмена.

В свою очередь международная организация "Комитет защиты журналистов" (КЗЖ) потребовала от Армении и Азербайджана обеспечить безопасность журналистов, работающих в зоне карабахского конфликта. "Власти в Армении и Азербайджане должны обеспечить безопасность журналистов, освещающих конфликт в Нагорном Карабахе, и позволить им свободно осуществлять репортерскую деятельность", – привело сегодня РИА "Новости" заявление организации.

В зоне карабахского конфликта с 27 сентября начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным, в Азербайджане погибли 27 мирных жителей, еще 141 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 23 мирных жителя, еще около 90 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?"

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Военные эксперты назвали обстрелы городов попыткой вызвать панику в Азербайджане", "Усилились обстрелы прифронтовых сел Азербайджана", "Жители Степанакерта скрываются в подвалах после взрывов".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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