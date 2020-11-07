Нагорный Карабах сообщил о 206 жертвах среди мирного населения

07 ноября 2020, 02:29

В результате обстрелов мирных населенных пунктов число погибших возросло до 49, ранены 157 человек, заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Степанакерт был обстрелян из кассетных ракет, разрушены жилые дома, сообщил сотрудник службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", утром 31 октября Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов. Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха заявила, что Степанакерт и Шуши ночью подверглись ракетным обстрелам, погибли по меньшей мере три человека. После заявлений Минобороны Армении о стремлении армии Азербайджана установить контроль над Шуши ко Дню флага, в соцсетях появилось видео с азербайджанским триколором на минарете. Эта мечеть не похожа ни на одну из расположенных в Шуши.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября и не прекращаются, несмотря на три объявленных перемирия. Бои сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. По данным сторон, в Азербайджане с начала обострения конфликта погибли 92 мирных жителя, ранены 404, а в Нагорном Карабахе погибли 46 мирных жителей и 144 получили ранения. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

«По предварительным данным на сегодня (6 ноября), количество жертв среди мирного населения составило не менее 49, раненых - не менее 157», - сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Сообщалось также о жертвах среди гражданского населения в населенных пунктах, которые перешли под контроль Азербайджана», - заявил Бегларян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха сообщила, что «в течение ночи, дня, и вечера (6 октября), Степанакерт и Шуши подвергались непрерывному ракетному обстрелу». «Во второй половине дня в направлении Степанакерта были выпущены кассетные ракеты, которые нанесли большой материальный ущерб жителям. Ракеты попали в жилые дома и прилегающие к ним территории. К счастью, среди мирного населения, жертв не оказалось. Мы настоятельно потребовали, чтоб люди не покидали убежища», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник службы Унан Тадевосян.

Постоянные обстрелы Шуши продолжаются, отметил он.

Правозащитники указали на медленные международных организаций

Защитник прав человека Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил, что не надеется на помощь международного сообщества. "Он (Азербайджан) обязан прекратить боевые действия, потому что это противоречит принципам международного права [...] Мы не видим с их (мирового сообщества) стороны серьезных или практических шагов. Мы пришли к выводу, что должны максимально полагаться на собственные силы", - сказал Бегларян корреспонденту "Кавказского узла".

Для того чтобы международные организации приняли какое-либо решение, им нужно пройти сложную и долгую процедуру, сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц.

По ее словам, уставы этих международных организаций сильно ограничивают возможности быстро отреагировать. "Они создают комиссии, которые должны проверять достоверность полученной информации, потом обмениваются этой информацией. Каждое подразделение этих организаций имеет свои определенные функции, и они очень скованы формальными условиями [...] Хорошо, что каждая информация перепроверяется, но для таких ситуаций, как наша, это критично", - отметила Карапетянц.

Она также указала, что международные организации сильно ангажированы, "они перестали быть гуманитарными организациями и стали сильно политизированными". "Поэтому из политических соображений они предпочитают либо не отвечать, либо отвечать нейтрально", - заявила правозащитница.

Реакцию правозащитных международных организаций Карапетянц назвала непонятной. "Правозащитную организацию не должно интересовать, признана страна или нет [...] Для них существует один единственный принцип – "жизнь человека-исключительная ценность", - сказала Карапетянц. Она считает, что правозащитные организации также сильно ангажированы, "потому что другого объяснения их поведению просто нет".

Карапетянц считает, что международные организации, в частности, Human Rights Watch, Amnesty International, Swiss peace, могут приехать и ознакомиться с ситуацией на месте, могут обратиться к своим коллегам в разных странах, чтобы те заставили свои власти принять жесткие меры и остановили войну. «Это сильное сообщество, и в цивилизованных странах они серьезно могут воздействовать на власти», - уверена она.

Хельсинкская ассоциация Армении, по словам Карапетянц, смогла пригласить международных наблюдателей, они побывали и в Нагорном Карабахе, в частности, в Степанакерте, Мартуни и других населенных пунктах. Они работали под прямыми обстрелами, в том числе, в убежищах, собрали вещественные доказательства, сказала она. "Все это будет представлено в международные суды. Они были в шоке как от количества, так и от качества того оружия, которыми обстреливается Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха)", - отметила правозащитница. Она утверждает, это единственная международная группа, которая была в Нагорном Карабахе, их имена даже не разглашаются, чтобы они смогли попасть и в Азербайджан для балансовых сведений для своего отчета.

Вторую группу наблюдателей уже невозможно пригласить в Нагорный Карабах из-за ухудшения ситуации, из-за интенсивных обстрелов, но их планируется попросить приехать в Ереван, чтобы они поработали с переселенцами и раненными, рассказала Карапетянц. «А все остальные организации просто отказываются приезжать, потому что Арцах для них - непризнанная республика», - сказала она.

Реакции от международных организаций все же были, сказал глава Института гражданского общества Армении, правозащитник Артак Киракосян. Он напомнил, что с заявлениями выступили Human Rights Watch, Amnesty International и FIDH (Международная федерация за права человека). При этом он считает, что призывы организаций безадресные и общие. "Они о том, что надо соблюдать права человека даже во время войны, о том, какие действия неприемлемы", - сказал он.

По его словам, "механизмы воздействия сейчас несколько другие, исходя из чрезвычайной ситуации, страны руководствуются своими собственными интересами". "Чтобы силовым методом остановить войну, нужно разрешение ООН", - указал правозащитник.

«Наши ожидания должны быть разумными. Все правовые механизмы очень долгие. Сейчас главная задача лежит на политическом руководстве стран, чтобы они могли бы воздействовать на агрессоров [...] для приостановления войны», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Правозащитным организациям технически трудно приезжать, и на месте фиксировать факты из-за интенсивных военных действий, полагает Киракосян.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий в зоне карабахского конфликта, начавшихся 27 сентября 2020 года.