Источники сообщили о смерти Абдул-Керима Эдилова

30 декабря 2022, 18:11

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Похоронен тренер сыновей Рамзана Кадырова по борьбе и бывший вице-премьер Чечни Абдул-Керим Эдилов, причина его смерти неизвестна, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", Абдул-Керим Эдилов - тренер сыновей Рамзана Кадырова по борьбе. В мае 2019 года руководство спортивной организации Fighting Championship прекратило с ним сотрудничество. В ноябре 2021 года на турнире "Время легенд-7" в Грозном Эдилов уложил в нокаут бойца из Ганы Ричарда Ларти, этот поединок, вызвал недоумение у пользователей соцсетей. 11 ноября 2021 года Рамзан Кадыров сообщил, что Эдилов назначен на должность руководителя секретариата главы Чечни. 15 февраля стало известно, что Эдилов назначен вице-премьером республики, ему поручено курировать молодежную политику и спорт. Назначение Эдилова продолжило тренд создания Кадыровым вертикали власти, построенной на близких отношениях.

Абдул-Керим Эдилов покинул пост заместителя председателя правительства Чеченской Республики, сообщило 23 ноября издание "Чечня сегодня". С"Освободить Эдилова Абдул-Керима Халидовича от занимаемой должности заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики по собственной инициативе", - говорится указе Рамзана Кадырова размещенном в тот же день на сайте главы и правительства Чечни.

Абдул-Керим Эдилов был похоронен 29 декабря, на похоронах присутствовало много людей, сообщило издание "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на собственные источники.

Эдилов перестал появляться в информационном пространстве, по неподтвержденным данным, он попал в опалу и был исключен из "ближнего круга" главы Чечни, указано в публикации от 29 декабря.

Telegram-канал Niyso сообщил, что Эдилов умер в Чечне, однако обстоятельства его смерти неизвестны, говорится в публикации от 29 декабря.

Информацию о смерти Эдилова разместило и посвященное ММА издание BJPenn, сославшись на информацию, опубликованную в чеченских оппозиционных Telegram-каналов. В публикации от 29 декабря отмечается, что Эдилов в своем время был одним их самых перспективных чеченских бойцов и одним из приближенных Рамзана Кадырова. Ему был 31 год.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, полагает политолог Дмитрий Орешкин. "Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", - сказал ранее Орешкин "Кавказскому узлу.

Рамзан Кадыров неоднократно отвечал на критику своей кадровой политики. На совещании 2 марта 2020 года он назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями родственников Кадырова.

Подробнее о семейственно-клановой кадровой политики в Чечне можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

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