Назначение вице-премьера Чечни подчеркнуло принципы кадровой политики Кадырова

16 февраля 2022, 12:02

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Руководитель секретариата главы Чечни и бывший тренер детей Рамзана Кадырова Абдул-Керим Эдилов назначен вице-премьером республики, ему поручено курировать молодежную политику и спорт. Назначение Эдилова продолжило тренд создания Кадыровым вертикали власти, построенной на близких отношениях.

Как писал "Кавказский узел", боец смешанных единоборств, боксер Абдул-Керим Эдилов был тренером сыновей Рамзана Кадырова по борьбе. 11 ноября 2021 года Рамзан Кадыров объявил, что помощник главы Чечни Абдул-Керим Эдилов назначен руководителем его секретариата. "Он отличается исключительным трудолюбием и целеустремленностью, ответственным подходом к поставленным задачам, управленческим талантом. Высокие профессиональные качества продемонстрировал в должности помощника главы Чеченской Республики", - охарактеризовал тогда Кадыров Абдул-Керима Эдилова.

На совещании в правительстве Рамзан Кадыров представил Абдул-Керима Эдилова в качестве нового вице-премьера, который будет курировать молодежную политику и спорт, а также "обеспечивать контроль за расходованием бюджетных средств", сообщило вечером 15 февраля ИА "Грозный-информ".

"Он прекрасно проявлял себя на всех должностях, которые занимал ранее. Будучи помощником Главы ЧР, Абдул-Керим проделал колоссальный объем работы, навел порядок и решил вопросы на всех участках, которые курировал. Именно поэтому он позже был назначен руководителем секретариата Главы ЧР, где также проявил себя на очень высоком уровне", - процитировало агентство пояснение Рамзана Кадырова.

На назначение Керимова обратил внимание сегодня читатель "Кавказского узла" с ником ike. "То, что карьера любого человека в Чечне зависит "от близости к телу", ни для кого не секрет. Ждем, когда подрастающие сыновья Кадырова станут назначаться на высокие должности "исключительно" из-за их профессиональных и деловых качеств. Двух старших дочерей он уже пристроил. Одна трудится министром культуры республики. вторая руководит Департаментом дошкольного образования Грозного", - написал он в комментарии к записи блогера "Кавказского узла" о том, что племянник главы Чечни руководит крупным акционерным обществом "Чеченцемент".

У Рамзана Кадырова шесть дочерей и четверо сыновей. 8 октября 2021 года дочь главы Чечни, 22-летняя Айшат Кадырова стала министром культуры республики. Другая его дочь, Хадижат Кадырова, в декабре 2020 года возглавила департамент дошкольного образования Грозного.

Напомним, назначение Эдилова руководителем секретариата главы республики стало проявлением типичной кадровой политики главы Чечни, отметил в ноябре 2021 года президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Кадыров часто тасует колоду из родственников и приближенных и перебрасывает их с поста на пост. Причем, если этот человек никак не прокололся, то тот, кого сняли, появится на другой должности - не хуже", - сказал он "Кавказскому узлу".

Кадыров назначал и других родственников на высокие должности. Так, 2 марта 2021 года по его рекомендации исполняющим обязанности мэра Грозного был назначен его родственник Хас-Магомед Кадыров.

В феврале 2020 года один из племянников Кадырова стал министром по физкультуре и спорту, а другой - руководителем администрации главы и правительства Чечни. Министром образования стал тогда двоюродный брат главы Чечни Идрис Байсултанов.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, пояснил в 2019 году "Кавказскому узлу" политолог Дмитрий Орешкин. "Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", - сказал он

Сам Рамзан Кадыров на совещании 2 марта 2020 года назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями его родственников. Двумя неделями ранее, 14 февраля 2020 года, глава Чечни отметил, что 97% его родственников работают рядовыми сотрудниками силовых структур.