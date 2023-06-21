Третья дочь главы Чечни получила орден Кадырова

21 июня 2023, 15:35

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Дочь Рамзана Кадырова Хутмат, в марте назначенная на должность куратора системы здравоохранения Чечни, награждена орденом Кадырова, который вручается за исключительные заслуги, связанные с развитием государственности, достижениями в труде.

Как писал "Кавказский узел", дочь Рамзана Кадырова Хутмат, как и две ее сестры, заняла высокую должность в Чечне, 14 марта ее назначили куратором системы здравоохранения республики. С 19 февраля 2022 года она курировала работу реабилитационных центров в должности замруководителя секретариата главы республики. Должности куратора, на которую 20-летняя Хутмат Кадырова назначена контролировать от имени отца решения министра здравоохранения Чечни, не существует в российской системе госуправления, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Две старшие дочери Рамзана Кадырова награждены орденами Ахмата Кадырова, племянник назначен вице-премьером Чечни, 17-летний сын Кадырова встречался в Кремле с Владимиром Путиным. Всего у Рамзана Кадырова шесть дочерей и четверо сыновей.

О вручении ордена Кадырова Хутмат Кадыровой стало известно из поздравления главы Минпечати Чечни Ахмеда Дудаева. "В таком юном возрасте за ее спиной огромный вклад в развитие медицины региона", - написал Дудаев в своем Telegram-канале 20 июня, не конкретизировав в чем именно состоит ее вклад.

В поздравлении Хутмат Кадыровой с наградой, которое 20 июня опубликовано в Telegram-канале депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова также утверждается, что "на любом доверенном участке она добивается высоких результатов, демонстрируя глубокое понимание ситуации и профессионализм".

Информации о наличии у Хутмат Кадыровой высшего образования, которое необходимо для того, чтобы получить должность на госслужбе, в открытых источниках не опубликовано.

"Чтобы управлять такой сложной сферой как здравоохранение, нужно обладать феноменальным знаниями. А какие знания могут быть в 20 лет? Это кураторство, совершенно очевидно, не имеет отношения к опыту и знаниям", - сказал ранее президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев "Кавказскому узлу".

Орденом Кадырова "награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели, граждане и организации за исключительные заслуги, связанные с развитием государственности, достижениями в труде, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, способствующие процветанию и славе Чеченской Республики", говорится в Статуте ордена, который закреплен указом главы Чечни от 30 мая 2022 года.

"Кавказский узел" писал, что орден имени Ахмата Кадырова - учрежден в августе 2004 года. В колодке ордена 36 бриллиантов, 36 сапфиров и 36 рубинов составляют цвета российского триколора. В Чечне награды имеют особый смысл и поддерживают культ Кадырова, указал ранее научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. Награждение демонстрирует, насколько чиновник лоялен власти, отметил в 2020 году руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

"Кавказский узел" также писал, что старшая дочь Кадырова Айшат 8 октября 2021 года стала министром культуры Чечни, на тот момент ей был 21 год. Другая его дочь Хадижат Кадырова в декабре 2020 года возглавила департамент дошкольного образования Грозного. Сын главы Чечни Ахмат Кадыров в сентябре 2022 года в 16-летнем возрасте был назначен на должность председателя Совета регионального отделения движения детей и молодежи. 4 марта с ним в Кремле лично встретился Путин.

Кроме того, 2 февраля Кадыров сообщил о назначении вице-премьером и министром имущественных и земельных отношений республики Хамзата Кадырова, который приходится ему племянником.

Назначение на различные должности родственников и приближенных - типичная кадровая политика главы Чечни, указал хорошо знакомый с реалиями республики президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Кадыров часто тасует колоду из родственников и приближенных и перебрасывает их с поста на пост. Причем, если этот человек никак не прокололся, то тот, кого сняли, появится на другой должности - не хуже", - сказал он "Кавказскому узлу".

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, пояснил в 2019 году "Кавказскому узлу" политолог Дмитрий Орешкин. "Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", — сказал он

Сам Рамзан Кадыров на совещании 2 марта 2020 года назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями его родственников. Двумя неделями ранее, 14 февраля 2020 года, глава Чечни отметил, что 97% его родственников работают рядовыми сотрудниками силовых структур.

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