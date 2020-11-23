Востоковеды объяснили траты Кадырова на изготовление медалей и орденов

23 ноября 2020, 23:32

В Чечне награды имеют особый смысл и поддерживают культ Кадырова, указал научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. Награждение демонстрирует, насколько чиновник лоялен власти, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

Комитет правительства Чеченской Республики по государственному заказу разместил 11 ноября на сайте госзакупок заявку на закупку 15 медалей имени первого президента Ахмата Кадырова и 15 орденов Кадырова. Каждая награда бюджету республики в 320 тысяч рублей, общая их стоимость составит 10,2 миллиона рублей.

Орден имени Ахмата Кадырова - высшая награда Чечни, учрежденная в августе 2004 года. В колодке ордена 36 бриллиантов, 36 сапфиров и 36 рубинов составляют цвета российского триколора. В числе награжденных орденом - тетя главы Чечни Агазерт Дааева. Ей эту награду вручили по случаю Международного женского дня. "Родная сестра нашего первого президента, героя России Ахмат-хаджи Кадырова, Агазерт Дааева вырастила достойных, мужественных, храбрых сыновей", - говорилось в публикациях на страницах Рамзана Кадырова в соцсетях. Никаких других оснований для вручения ордена указано не было.

Победу в конкурсе на изготовление наград имени первого президента Чечни Ахмата-хаджи Кадырова одержал индивидуальный предприниматель Иван Аркадьевич Гордин из Кировской области, следует из данных на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

ИП Гордин был единственным, кто подал заявку на конкурс, сфера его деятельности - производство ювелирных и аналогичных изделий и прочих готовых металлических изделий, а также чеканка монет, обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней. Контракт заключен с Центром по обеспечению деятельности администрации главы и правительства Чечни на сумму 9 миллионов 588 тысяч рублей. сообщается на сайте.

Согласно конкурсной документации, подрядчик обязуется изготовить 15 медалей "Памяти Ахмата-хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики" из золота 750-й пробы. Лицевую сторону награды украсит портрет бывшего главы Чечни, а на обратной будет размещена его цитата: "Патриотизм доказывается не словами, а делом". Колодки медалей выполнят в виде флага республики и инкрустируют 54 изумрудами, 36 рубинами и 18 бриллиантами.

Планируется также закупить 15 орденов Кадырова с аналогичным оформлением, однако надпись сзади должна гласить: "Сын своего народа" и "Он ушел непобежденным". Ордена, как и медали, украсят драгоценными камнями. Средства выделены из бюджета региона, указывается в документации на сайте.

Сотрудник комитета правительства Чечни по госзаказу отказался комментировать корреспонденту "Кавказского узла" информацию о выборе исполнителя заказа..

Подобный опыт изготовления медалей у предпринимателя уже есть. Процесс изготовления таких наград "непростой", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Иван Гордин.

"В каждой медали – 108 камней. Все делается вручную, камни также крепятся руками. Необходимо соблюсти конкретный вес медали", - пояснил он. Гордин подтвердил, что был единственным участником конкурса. По его словам, пока что ему не удалось пообщаться с руководством Чечни.

Член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что такие медали очень важны для чеченских чиновников. По его словам, "любой чиновник в Чечне мечтает получить такой орден", потому что это продвижение в выстроенной Кадыровым иерархии, важный элемент восхождения по чиновничьей лестнице.

При этом Орлов считает, что администрация Чечни выбрала не лучшее время для закупки медалей, так как в условиях пандемии много людей болеет, а у бизнеса возникли большие проблемы. "Ничего важнее, чем медали, не нашлось", - иронично отметил он.

Чеченская статистика по COVID-19 является одной из самых непрозрачных в России, указано в опубликованном 23 ноября исследовании "Медиазоны". На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе на Северном Кавказе, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Цена 320 тысяч рублей за награду не является завышенной, учитывая ее инкрустацию, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. Учитывая, что наград всего 30, каждая из них будет иметь серьезное значение, награждаться ими будет только чеченская элита, считает он.

"Понятно, что чеченские медали не так важны, как общероссийские [...] Но чем меньше наград, тем выше их ценность. Решать, кто получит медали, будет Рамзан Кадыров", - отметил он.

Рощин считает, что получение важно награждаемому - как человеку, которого выделили на фоне остальных, кроме того, это поддерживает культ Кадырова. "В Чечне награды имеют особый смысл, не такой, как в других регионах. Но подобные действия распространены и в других регионах", - сказал Рощин корреспонденту "Кавказского узла".

В Чечне сразу после смерти Ахмата Кадырова в 2004 году начал создаваться его культ. Именем Кадырова-старшего названы, в частности, проспект в Грозном, главный спорткомплекс Грозного, мечеть в столице Чечни, целый ряд спортивных клубов республики. На различных мероприятиях в Чечне используются флаги с портретом Ахмата Кадырова. 14 сентября депутаты Урус-Мартановского района приняли документ, в котором предложили руководителям частных и госорганизаций региона носить на груди значок с изображением Кадырова-старшего и надписью "Первый президент ЧР". И культ Ахмата Кадырова в целом, и отдельные его элементы вызывают критику в республике. В связи с этим "Кавказский узел" подготовил справку "Изображения людей и животных, памятники и цветы - в чеченской традиции?"

Он также отметил, что подобные награды существуют как в странах Запада, так и на Востоке. Инкрустация изделий бывает разная, и это не ноу-хау Чечни, указал востоковед.

Ограниченное число наград говорит о том, что среди их получателей есть конкуренция, заметил Рощин.

Важен процесс награждения и его участники, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко. "Награждение - формализованная лояльность Кадырову. [...] Это знак почета – мол, я доказал верность Рамзану Ахматовичу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Получить такую награду считается в республике огромной честью, предположил эксперт. По мнению Малашенко, награда вполне может считаться экзотикой.

Востоковед считает, что производство дорогостоящих изделий за бюджетные средства не навредят режиму Кадырова и не испортят имидж главы республики. Те, кто получает награды, останутся довольны, а если они достанутся людям из вне, то те будут использовать, награду как шикарный сувенир, отметил Малашенко. "Придут на встречу артистов и покажут – смотрите, что у меня есть", - сказал он.

Популярный певец Филипп Киркоров в октябре 2006 года стал народным артистом сразу двух республик - Чечни и Ингушетии. Как рассказал Киркоров, он участвовал в празднике по случаю 30-летия Рамзана Кадырова в Гудермесе. Указы о присвоении ему почетных званий артист получил из рук Рамзана Кадырова и на тот момент президента Ингушетии Мурата Зязикова.

С учетом драгоценных камней, цена наград в 320 тысяч может быть адекватной и не завышенной, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в "Обществе любителей нумизматических знаний". "В теории такая цена у медали вполне может быть, ведь использованы изумруды, рубины, бриллианты. В то же время нужно понять, каких размеров будут камни – может, они крошечные и очень дешевые. Вообще, медали могут стоить и дороже, если они очень редкие и старые. Здесь речь идет о частном заказе, и цена складывается не только из металла, работы и камней, но и из производства штемпеля, цена которого может быть и выше 10 тысяч долларов. Впрочем, в медалях драгоценные камни не используются. Честно говоря, это нонсенс", - рассказал сотрудник организации.

Этот тендер на изготовление наград в Чечне стал как минимум третьим за текущий год. Так, Комитет правительства Чеченской Республики по государственному заказу в конце октября разместил на сайте госзакупок заказ на изготовление из золота и драгоценных камней орденов и медалей имени Ахмата Кадырова стоимостью 10,2 миллиона рублей. Ранее конкурс на изготовление наград власти Чечни на такую же сумму объявили в июле. Таким образом, с начала года из бюджета Чечни на медали и ордена, с учетом нынешнего конкурса, было потрачено почти 30 миллионов рублей.