Жители Чечни раскритиковали награждения близких Кадырова

10 марта 2020, 12:53

Тетя главы Чечни Агазерт Дааева награждена орденом Кадырова, а его жене Медни Кадыровой вручен нагрудный знак "За отличие в борьбе против терроризма". Власти республики открыто демонстрируют, что родственники Рамзана Кадырова составляют особую касту, указали "Кавказскому узлу" местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", после показа в Париже коллекции одежды модного дома "Фирдаус", которым руководит дочь главы Чечни Айшат Кадырова, Рамзан Кадыров наградил ее медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой". Аналитики указали, что модный показ не является основанием для вручения этой медали, но любые награды в Чечне раздаются единоличным решением главы республики. Награда не соответствует статусу Айшат Кадыровой и этическим нормам ислама, считают читатели "Кавказского узла".

Два года назад, 8 марта 2018 года, мать и жена Рамзана Кадырова получили орден "Честь Отечества", учрежденный всего за неделю до этого. Парламент Чечни, награждая родственниц Кадырова, демонстрирует преданность главе республики, предположили тогда местные жители.

Кадыров наградил родную тетю высшей наградой Чечни

Глава Чечни наградил Агазерт Дааеву орденом Кадырова вечером 8 марта, когда собрал своих родных по случаю Международного женского дня. "Родная сестра нашего первого президента, героя России Ахмат-хаджи Кадырова, Агазерт Дааева, вырастила достойных, мужественных, храбрых сыновей", - говорится в публикациях, сделанных вечером 9 марта на страницах Рамзана Кадырова в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram. Никаких других оснований для вручения ордена не указано.

Публикации сопровождаются видеороликом встречи в банкетном зале, где накрыты столы и проходит концерт. Кадыров вручает орден своей тете и затем танцует с ней.

Орден Кадырова вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой. В разные годы им были награждены сам Рамзан Кадыров, командующий Росгвардией Виктор Золотов, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, генерал Геннадий Трошев, олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев и другие.

К 12.53 мск 10 марта публикация о награждении Дааевой набрала в Instagram Кадырова 40,5 тысячи просмотров и 1151 комментарий, а на странице главы Чечни в соцсети "ВКонтакте" - 18 тысяч просмотров, 506 "лайков" и 21 комментарий. Многие пользователи Instagram оставили восторженные комментарии. "Орден [получен] заслуженно", - написал loris9679. "Бесспорно", - добавила к этому комментарию evaamigova. "Вы всегда поддерживаете родственные связи, несмотря на вашу занятость", - написала Кадырову sentyabrskaya89.

Подобные комментарии оставили и пользователи "ВКонтакте". "Рамзан Ахматович, вы лучший пример чести и уважение к родственникам", - написал Константин Лукашев.

Однако вручение Дааевой ордена Кадырова вызвало и критику. Это награждение не соответствует статусу высшей награды Чечни, заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Ибрагим. "Орден Кадырова, согласно его статусу, вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой. Кадыров же указывает, что наградил сестру своего покойного отца за то, что она «вырастила достойных сыновей». Но для таких случаев в республике учреждена и вручается медаль «Ненан сий» («Материнская слава»). Вручать высшие награды республики своим родным и близким, которые, к тому же, не сделали ничего выдающегося, как мне думается, не совсем правильный шаг. Это обесценивает значимость наград, плюс это показатель особого отношения Кадырова к «своим», которые удостаиваются и почестей, и орденов, и званий, и должностей, фактически не имея каких-то заслуг", - считает он.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Жена Кадырова награждена за борьбу с терроризмом

8 марта государственная телекомпания "Грозный" подготовила сюжет о поздравлении с праздником матери главы Чечни Аймани Кадыровой, его жены Медни и дочери Айшат. Так, к Аймани Кадыровой пришли родные, близкие и односельчане, соратники Рамзана Кадырова "и весь кабинет министров во главе с премьер-министром Хучиевым". Поздравляя Медни Кадырову, министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов, "пользуясь случаем", как он выразился, вручил ей нагрудный знак "За отличие в борьбе против терроризма". При этом он обратился к Кадыровой на чеченском языке.

Награждение Медни Кадыровой раскритиковала местная жительница Марина. "Неужели власти не видят всю нелепость подобных действий? Министр МВД республики вручил жене Кадырова нагрудный знак «За отличие в борьбе против терроризма». Пояснил он это так: ты была хорошей снохой нашему первому президенту, для всех нас – хорошей сестрой, для Рамзана – хорошим товарищем, ты обеспечиваешь хороший тыл, и, пользуясь случаем, хочу вручить тебе эту награду. Ну как такое прокомментировать? Дочери – медаль, тете – орден, жене – нагрудный знак. Что это такое? Когда и где у нас было, чтобы награждать женщин за принадлежность к семье руководителя? Это смешно, и одновременно грустно видеть и слышать", - сказала жительница Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

"Кадыров награждает, кого хочет, возвышает, кого хочет, и наказывает, кого хочет. Вот и все, что нужно знать каждому. Его дяди, тети, сестры, дети, племянники, племянницы и так далее - все они как бы особая каста, которая окружена вниманием, уважением и всяческими почестями. То, что он раздает должности и награды своим близким, со стороны выглядит не слишком красиво, и играет явно против его авторитета. Такие вещи отрицательно воспринимаются обществом", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" другой местный житель, Исраил.

"Никогда не смотрю местные новости, потому что там ничего, кроме восхвалений отца и сына Кадыровых и членов его семьи, практически не бывает. Минут 15-20 людям показывают, как они отдыхают, в какой живут роскоши, как назначают кого-то из них на должности. Вручают им награды, поздравляют с той или иной датой. Кому это интересно, кроме них самих? Живут в каком-то своем отдельном мире, наслаждаются жизнью, в то время как основная масса людей выживает на свои зарплаты да пенсии", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Лиза. Она отметила, что ей и ее трем детям едва хватает денег "на скудное питание и дешевую одежду". "Мне, как и многим другим, не до роскошных букетов цветов стоимостью в тысячи, а то и десятки тысяч рублей, или орденов и медалей. Нам бы хоть как-то своих детей прокормить", - посетовала женщина.