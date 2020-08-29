Изображения людей и животных, памятники и цветы - в чеченской традиции?

29 августа 2020, 20:55

Возложение цветов к обелиску Ахмата Кадырова в Грозном на его 69-летие вызвало раздражение части жителей республики и пользователей социальных сетей как противоречащее чеченским традициям и исламу. Действительно ли традиция осуждает возведение памятников, изображения на них людей и возложение цветов к ним – в справке «Кавказского узла».

Изображения людей и животных у чеченцев

Из языческого периода вайнахов до нас дошло только одно изображение живого – деревянный идол с железной маской, изображавшей строгое женское лицо – богиня плодородия Тушоли . Во время христианского влияния были иконы и скульптурные изображения людей и животных на храмах. Однако, по всей видимости, они либо привозились из Грузии, либо изготавливались грузинскими мастерами на месте . Стоит упомянуть, тем не менее, о находках на территории современных Чечни и Ингушетии изображений людей и животных, относимых к VI-V векам до нашей эры .

С приходом ислама отсутствие традиции изображать людей и животных получило идеологическое подкрепление. Несмотря на то, что во многих течениях мусульманской религии нет на это прямого запрета, поощрения таких изображений также нет. «По-моему, нет никакой общей точки зрения. Современная преобладающая точка зрения, что, если сам по себе памятник не несет религиозного содержания, не строится как объект поклонения, то никаких оснований запрещать его сооружение нет. Так или иначе, памятники в мусульманском мире везде есть», - уверен исламовед, доцент кафедры современного Востока РГГУ, директор научных программ Фонда Марджани Игорь Алексеев .

Период в составе Российской империи ознаменовался памятником генералу Ермолову в Грозном. Он был установлен в 1881 году, в 1922 демонтирован, в 1949 восстановлен и в 1989 окончательно демонтирован. А вот самый серьезный удар по чеченским традициям был нанесен советской властью. И до сих пор в республике сохранилось немало памятников Ленину. Но и в 21 веке памятники, изображающие человека и животных, или несущие такие изображения появляются в Чечне регулярно.

В 2017 году в Москве была с помпой представлена книга министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова «Фактор КРА». Противостояние». Участники презентации рассуждали о божественном провидении, идеологии и гордости за клан Кадыровых. В справке «Кавказского узла» «Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых» показано как практика поклонения клану Кадыровых противоречит исламу и чеченским традициям.

Например, памятник Михаилу Лермонтову открыт в июне 2012 года на проспекте Сергея Кирова, конный памятник Мовлиду Висаитову - 8 мая 2010 года на аллее Славы , памятник Ханпаше Нурадилову – 9 мая 2018 года на пересечении проспекта Ахмата Кадырова и ул. Кан-Калика в Грозном, футболистам Яшину и Садаеву. В 2005 году был открыт памятник Ахмату Кадырову, в 2009 он был демонтирован, заменен на новый памятник. И первый, и второй несли изображения Ахмата Кадырова.

Памятники и цветы на кладбищах

По словам президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, он не видел ни одной чеченской могилы, где была бы фотография или изображение покойного, вырезанное в камне. Возложение цветов, как и фотографии на надгробиях — это «привнесенный советский-российский обряд, восходящий к иудео-христианской традиции, не имеющей ничего общего с чеченской действительностью», - считает он .

«Есть украшение могил шестами с лентами, но это относится к могилам так называемых авлия - святых людей, обычно шейхов того или иного тариката. К таким могилам совершаются паломничества-зияраты, поскольку люди верят, что их молитвы при посредничестве шейха дойдут до Всевышнего. Что касается фотографий, то они появились на надгробиях лишь в советские годы. В последние годы в связи с реисламизацией Чечни я вижу, что количество подобных фотографий сокращается», - уверен старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности, МГИМО МИД РФ Ахмет Ярлыкапов .

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», политолог Алексей Малашенко также отметил, что ему не доводилось видеть ни цветов, ни фотографий на могилах во время своих поездок в Чечню. «Подобные вещи вообще противоречат мусульманской традиции», — заявил он .

Памятники в исламе

С момента возникновения и распространения ислама с Аравийского полуострова сложились определенные традиции, повлиявшие на многие виды искусств. Запрет на изображение Аллаха, человека или животных объясняется невозможностью уподобления Творцу. В связи с чем скульптура, живопись, графика, архитектура подверглись разной степени ограничениям: от макрух ат-танзих (запретное, но не грешное) и ат-тахрима (запретное и грешное) до харам – канонического, строжайшего запрета .

Запрет не ограничивался только изображением существ, имеющих душу. Также было запрещено изображать неживые объекты, если они используются для религиозного поклонения, поскольку это уже идолопоклонничество. С другой стороны, в истории встречается пример, когда пророк позировал придворному художнику сасанидского шахиншаха Кавада II .

Тем не менее, часть мусульман, считающих себя воистину правоверными, готовы разрушать памятники как доисламской культуры, так и непосредственно мусульманские. На территории современной Саудовской Аравии за последние 100-200 лет были взорваны гробница шахида Увайса ибн Амира аль-Карани, мавзолеи Хасана ибн Абу Талиба, Зейн аль-Абидина, Мухаммада аль-Бакира и Джафара ас-Садика и даже могила матери пророка Амины ибн Вахб не смогла избежать уничтожения .

В Иордании сохраняются и при необходимости реставрируются памятники как исламской, так и доисламской культуры. Город Петра, цитадель Аммана, город Джераш и многие другие находятся под защитой государства .

«По-моему, нет никакой общей точки зрения. Современная преобладающая точка зрения, что, если сам по себе памятник не несет религиозного содержания, не строится как объект поклонения, то никаких оснований запрещать его сооружение нет. Так или иначе, памятники в мусульманском мире везде есть», - уверен исламовед, доцент кафедры современного Востока РГГУ, директор научных программ Фонда Марджани Игорь Алексеев .

Не только исламские, но и некоторые христианские богословы считают само возведение памятников идолопоклонством, даже если у памятника отсутствует религиозный контекст .

Цветы на кладбищах и у памятников

О возложении цветов к городским памятникам прямо в исламе ничего не говорится. А вот по поводу кладбищ существует дискуссия. Одни считают, что ничего растительного на кладбище приносить нельзя, другие возражают, вспоминая хадис пророка о двух грешниках и листе финиковой пальмы .

На практике есть немало случаев, когда мусульмане возлагают цветы к различным городским памятникам. В июне 2020 года ханафит, узбекский лидер, Шавкат Мирзиёев посетил сквер имени Ислама Каримова в Москве (кстати, с изображением Каримова в полный рост) и возложил цветы в виде венка к подножию статуи .

Примечания