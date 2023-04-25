Племянник Кадырова назначен советником-помощником главы Чечни по силовому блоку

25 апреля 2023, 04:55

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего племянника Хамзата Кадырова своим советником-помощником по силовому блоку.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своего племянника Хамзата Кадырова вице-премьером и министром имущественных и земельных отношений республики.

Рамзан Кадыров периодически объявляет о назначении на различные высокие государственные должности своих родственников. В частности, 20 февраля 2022 года стало известно, что его дочь Хутмат Кадырова стала заместителем руководителя секретариата главы Чечни, а 15 марта она стала куратором системы здравоохранения республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел 24 апреля совещание в Грозном, на котором, в частности, обсуждались вопросы безопасности в регионе. На совещании он заявил, что его племянник Хамзат Кадыров назначен на должность советника-помощника главы Чеченской республики по силовому блоку. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

С назначением Хамзата Кадырова поздравил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Адам Делимханов. Он отметил, что Хамзат "является в высшей мере ответственным, способным и грамотным молодым человеком", а также имеет за плечами "солидный опыт работы на различных участках, где он проявлял себя с наилучшей стороны".

Хамзат Кадыров в 2012 году окончил школу хафизов (хранитель Корана – прим. "Кавказского узла"), после чего был назначен директором школы хафизов в родовом селении Ахмат-юрт имени Зелимхана Кадырова (старший брат Рамзана Кадырова). В частности, занимал ранее должность помощника главы Чечни, главы администрации Курчалоевского района, министра по физической культуре и спорту Чечни, а также руководителя секретариата Чечни, информирует ЧГТРК "Грозный".

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, пояснил в 2019 году "Кавказскому узлу" политолог Дмитрий Орешкин. "Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", — сказал он

Сам Рамзан Кадыров на совещании 2 марта 2020 года назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями его родственников. Двумя неделями ранее, 14 февраля 2020 года, глава Чечни отметил, что 97% его родственников работают рядовыми сотрудниками силовых структур.

Степень семейственно-клановой кадровой политики в Чечне кто-то считает уникальной, кто-то вполне характерной для России, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

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