Юристы подчеркнули право прокуратуры оспорить назначение сына Кадырова на пост министра

20 февраля 2024, 15:47

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Закон о госслужбе предусматривает необходимость высшего образования для занятия должности министра, устранить несоответствие может прокуратура по собственной инициативе или по обращению граждан, отметили юристы, комментируя назначение Ахмата Кадырова на должность министра по делам молодежи. Работу за сына Кадырова будут делать заместители и помощники, а в сегодняшних чеченских реалиях было бы удивительно, если бы он не получил высокий пост, подчеркнул кавказовед.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен замминистра по физической культуре, спорту и молодёжной политике республики. Должность такого уровня не может занимать человек без законченного высшего образования, это ограничение установлено республиканским законом, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. 17 февраля спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что Ахмат Кадыров назначен в республике министром по делам молодежи. Ему также вручена высшая награда Чечни.

Требование иметь высшее образование для замещения должности министра утверждено общими правила о госслужбе и не может быть отменено на республиканском уровне, отметил адвокат Абусупьян Гайтаев. "Это федеральное требование. И этот момент не может быть изменён. Да и по возрасту он, вероятно, ещё юн для занятия должности", - сказал он.

Для замещения должностей гражданской службы категорий "руководители", "помощники (советники)", "специалисты" высшей и главной групп должностей гражданской службы обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, говорится в статье 12 "Квалификационные требования для замещения должностей гражданской службы" закона "О государственной гражданской службе в Российской Федерации".

По словам адвоката, надзор за соблюдением закона осуществляет прокуратура. "Она может провести проверку и потребовать устранения нарушений. Это прокуратура может сделать по собственной инициативе, а также в ответ на обращения граждан или госорганов. Наряду с республиканской прокуратурой может вмешаться и Генеральная прокуратура. Она имеет право по любому вопросу высказать, потому что осуществляет надзор по всей территории РФ", - пояснил Гайтаев.

Прокуратура действительно может исправить нарушения, подтвердил адвокат Тимофей Широков. "Но надо, что бы кто-то выявил нарушение местного законодательства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он не исключил, что на "могут быть пути обхода". "Во-первых, могут не полностью прописать обязанность иметь высшее образование. А если даже такое есть и прокуратура вдруг укажет на это несоответствие, то можно экстерном сдать все экзамены для получения диплома о высшем образовании. Если у парня хорошо голова работает, чтобы занять должность министра, то что мешает его светлой голове сразу получить диплом", - отметил он.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, который работал в органах власти и в советские и в постсоветские времена, не припомнит случая назначения столь молодых людей без высшего образования на столь высокие должности. "Фактически, конечно, возможно, что имеются опытные помощники, заместители, которые будут осуществлять какие-то функции за нового министра. Но само назначение ребенка на должность - дело не представимое. Ведь министр имеет какие-то функции, которые необходимо самому исполнять. Но сейчас более удивительно будет, если кто-то из детей Кадырова не получит должность по достижении 18 лет", - сказал он.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Напомним, в конце января 24-летняя дочь Рамзана Кадырова Хадижат была назначена первым замруководителя администрации главы и правительства Чечни, ей поручено курировать социальный блок. До этого она руководила департаментом дошкольного образования мэрии Грозного. Ранее старшая сестра Хадижат, Айшат Кадырова, также в 24 года получила пост вице-премьера республики по социальному блоку.

Рамзан Кадыров выстраивает в Чечне систему управления, основанную на родственных и личных связях, и стремится продемонстрировать успехи детей в карьере, и новое назначение его дочери Хадижат не стало исключением, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Ранее, 5 ноября 2023 года, стало известно, что сын главы Чечни Адам Кадыров незадолго до своего 16-летия назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, указали юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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