Родственник Кадырова награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"

27 августа 2023, 05:56

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Президент России Владимир Путин наградил первого заместителя председателя правительства Чечни, родственника главы Чечни Ису Тумхаджиева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

О награждении сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

26 августа Кадыров, комментируя награждение, написал, что Тумхаджиев является "очень талантливым управленцем и признанным профессионалом своего дела". Кроме того, отметил Кадыров, "практически с детства он находится рядом с нами и проходит этот путь, начиная со времен борьбы с международным терроризмом".

Иса Тумхаджиев - сын Абубакара Тумхаджиева, который в настоящее время является заместителем председателя правительства Чечни - министром автомобильных дорог республики. Тумхаджиев-младший является первым заместителем председателя правительства Чечни с июня 2018 года. Награжден орденом Кадыров (2011 год), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2022 год), следует из данных на сайте главы Чеченской республики.

Издание "Кавказ.Реалии"* утверждает, что Иса Тумхаджиев является мужем родственницы Рамзана Кадырова.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале августа президент России вручил матери главы Чечни Аймани Кадыровой орден Почета за активную общественную деятельность. В сентябре 2022 года Рамзан Кадыров наградил медалью "100 лет образования Чеченской Республики" мать и трех своих дочерей, а также других родственников и чиновников, занимающих высокие посты в республике. 30 декабря 2021 года Ахмат Кадыров (посмертно), Рамзан Кадыров и мать главы Чечни Аймани Кадырова были объявлены заслуженными правозащитниками Чеченской Республики. В марте 2018 года мать и жена Рамзана Кадырова получили орден "Честь Отечества", учрежденный парламентом Чечни всего за неделю до награждения.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких ему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Рамзан Кадыров неоднократно отвечал на критику своей кадровой политики. На совещании 2 марта 2020 года он назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями родственников Кадырова.

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