Власти Чечни объявили борьбу с нарушителями чеченских традиций в соцсетях

19 июня 2023, 13:03

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Власти Чечни будут мониторить соцсети и выявлять жителей республики, которые игнорируют соблюдение чеченских традиций. Любое отклонение от норм традиций в соцсетях будет пресекаться, заявил советник-помощник главы Чечни Хамзат Кадыров.

В Чечне будет пресекаться отклонение от норм чеченских традиций в социальных сетях после просьб об этом со стороны местных жителей, заявил советник-помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров.

"К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что некоторые представители нашего общества, попадая во всемирную паутину, забывают о том, что являются мусульманами и чеченцами. В социальных сетях происходит много непристойного. Сейчас дела обстоят так, что мы должны этим заняться. Ответственно заявляю, что любое отклонение от норм наших традиций в социальных сетях будет пресекаться", – привел 18 июня слова Хамзата Кадырова "Грозный Информ".

Кадыров подчеркнул, что современные технологии позволяют выявлять владельцев аккаунтов в соцсетях. И что с жителями Чечни, которые игнорируют соблюдение чеченских традиций в соцсетях, будут проводить работу соответствующие органы.

"Кавказский узел" также писал, что власти Чечни ревностно относятся к выступлениям в соцсетях. Из-за неправильных, по мнению главы республики, высказываний в соцсетях введена практика публичных покаяний. Так, 2 мая житель села Верхний Наур Мовлади Мутаев в аудиосообщении пожаловался Рамзану Кадырову на местные власти, которые не занимаются решением проблем села. Позже в сети появилось видео, на котором Мутаев извиняется за свои слова перед главой Чечни и "остальными мусульманами".

Извинения приносят жители и других регионов России. Так, 21 мая 2021 года пермский блогер, предложивший уволить главу Чечни после принуждения родственников дагестанского подростка к покаянию за комментарий, записал видеообращение, в котором попросил прощения у Рамзана Кадырова.

Власти Чечни также борются с критиками. В сентябре 2020 года широкий резонанс получило видео, на кадрах которого обнаженный уроженец Чечни Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat*. Родственники Тепсуркаева считают, что после похищения в Геленджике его доставили в расположение силовой структуры в Грозном. В сентябре 2020 года Тепсуркаев был убит и похоронен в безымянной могиле. Однако сообщения о его смерти появились лишь в августе 2022 года. По сведениям оппозиционного Telegram-канала 1Аdat*, родственникам велели "закопать его как собаку".

22 июня 2021 года чеченские следователи отказались признавать потерпевшей жену Салмана Тепсуркаева Елизавету. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 19 октября 2021 года признал власти России ответственными за исчезновение и пытки Тепсуркаева и обязал их выплатить компенсацию в 26 тысяч евро. 2 февраля Верховный суд Чечни отменил решение районного суда, который отказался признать жену Салмана Тепсуркаева потерпевшей в деле о его похищении. Апелляционный суд указал на существенные нарушения закона судом первой инстанции. Верховный суд Чечни 6 апреля повторно отменил решение нижестоящей инстанции, отказавшейся считать гражданскую жену Салмана Тепсуркаева потерпевшей.

Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT*: за что унизили критика Кадырова".

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* Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также назвал запрещенными интернет-ресурсы движения 1Adat.

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