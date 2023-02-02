Верховный суд Чечни отменил отказ признать жену Тепсуркаева потерпевшей

02 февраля 2023, 20:27

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Решение районного суда, который отказался признать жену Салмана Тепсуркаева потерпевшей в деле о его похищении, отменено Верховным судом Чечни. Апелляционный суд указал на существенные нарушения закона судом первой инстанции.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Салман Тепсуркаев был убит в сентябре 2020 года и похоронен в безымянной могиле, однако сообщения о его смерти появились лишь в августе 2022 года. По сведениям оппозиционного Telegram-канала 1Аdat*, родственникам велели "закопать его как собаку". 22 июня 2021 года чеченские следователи отказались признавать потерпевшей жену Салмана Тепсуркаева Елизавету. Европейский суд по правам человека 19 октября 2021 года признал власти России ответственными за исчезновение и пытки уроженца Чечни Салмана Тепсуркаева и обязал их выплатить компенсацию в 26 тысяч евро. Правозащитники указали, что его вдове может быть опасно появляться в Грозном.

В сентябре 2020 года широкий резонанс получило видео, на кадрах которого обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat*. Родственники Тепсуркаева считают, что после похищения в Геленджике его доставили в расположение силовой структуры в Грозном. Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT*: за что унизили критика Кадырова".

Верховный суд Чечни отменил постановление Старопромысловского районного суда Грозного, который ранее отказался признать гражданскую жену потерпевшей в деле о похищении модератора оппозиционного Telegram-канала Салмана Тепсуркаева по причине отсутствия между Елизаветой и Салманом официально зарегистрированного брака, сообщила сегодня Команда против пыток** на своем сайте.

Юристы в ходе рассмотрения жалобы вдовы Салмана Тепсуркаева указали на позицию Европейского суда по правам человека, который в 2021 году счел, что в случае с Тепсуркаевым доказан их религиозный брак. Материалы направлены на новое рассмотрение в Старопромысловский районный суд, говорится в сообщении.

Верховный суд Чечни принял во внимание позицию юристов Команды против пыток**, сообщила руководитель северокавказского филиала Команды против пыток** Екатерина Ванслова.

"Мы предоставили доказательства заключения религиозного брака следователю, но он неоднократно отказывал в установлении Елизавете этого статуса. Апелляция отменила это решение. К сожалению, решение Верховного суда не гарантирует успеха, дело будет возвращено для повторного рассмотрения", – привело сегодня издание "Кавказ.Реалии"*** ее слова.

Важность признания супруги Салмана Тепсуркаева потерпевшей заключается в том, что "власти длительное время не могут официально установить, что с ним произошло", добавила юрист. "Само по себе неэффективное расследование, которое государство проводит с 2020 года, продолжает ее травмировать. Получив статус потерпевшей, Елизавета сможет следить за ходом расследования и влиять на него, понимать, что делает или не делает следователь", – указала Ванслова.

Как следует из карточки дела на сайте Верховного суда Чечни, решение суда первой инстанции отменено в связи с "существенным нарушением уголовно-процессуального закона". Жалоба жены Салмана Тепсуркаева на действия и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство, поступила 11 января, решение было вынесено 31 января.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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* в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения, а в мае 2022 года Верховный суд Чечни признал само движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России

** "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

*** внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.