Салман Тепсуркаев. Стоп-кадр видео https://www.instagram.com/p/CFFm8A6Cwtn/

19 октября 2021, 13:40

ЕСПЧ признал власти России ответственными за пытки Тепсуркаева

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Европейский суд по правам человека признал власти России ответственными за исчезновение и пытки уроженца Чечни Салмана Тепсуркаева и обязал выплатить ему компенсацию в 26 тысяч евро.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года широкий резонанс получило видео, на кадрах которого обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat. Родственники Тепсуркаева считают, что после похищения в Геленджике его доставили в расположение силовой структуры в Грозном. 22 июня чеченские следователи отказались признавать потерпевшей жену Салмана Тепсуркаева. 19 августа правозащитники обратились с призывом к общественности потребовать результатов расследования по делу Тепсуркаева.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел иск по делу Салмана Тепсуркаева и признал, что в отношении него была нарушена статья №3 Конвенции о правах человека – "Запрет на пытки", а также статья №5 – "Право на свободу и личную неприкосновенность", сообщил сегодня суд на своем сайте.

"Власти России должны выплатить Тепсуркаеву 26 000 евро (двадцать шесть тысяч евро) плюс любой налог. Сумма должна быть конвертирована в валюту государства-ответчика по курсу, действующего на дату выплаты", – заявил суд.

Напомним, что правозащитный центр "Мемориал"* считает Тепсуркаева политзаключенным. 18 августа международная правозащитная организация Amnesty International призвала жителей России присоединиться к требованию о поисках Салмана Тупсуркаева. С момента похищения критика чеченских властей Салмана Тепсуркаева прошел год, однако следователи до сих пор не выяснили его местонахождение, указали правозащитники.

Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также на "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве. Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне"

* - организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Обвиняемый в покушении на Тумсо обозначил роль третьего подозреваемого по делу", "Зюганов поддержал Кадырова в споре с Жириновским о Макроне", "Инцидент с Дагаевым продемонстрировал методы беззакония и запугивания в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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