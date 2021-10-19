ЕСПЧ признал власти России ответственными за пытки Тепсуркаева

19 октября 2021, 13:40

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Европейский суд по правам человека признал власти России ответственными за исчезновение и пытки уроженца Чечни Салмана Тепсуркаева и обязал выплатить ему компенсацию в 26 тысяч евро.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года широкий резонанс получило видео, на кадрах которого обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat. Родственники Тепсуркаева считают, что после похищения в Геленджике его доставили в расположение силовой структуры в Грозном. 22 июня чеченские следователи отказались признавать потерпевшей жену Салмана Тепсуркаева. 19 августа правозащитники обратились с призывом к общественности потребовать результатов расследования по делу Тепсуркаева.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел иск по делу Салмана Тепсуркаева и признал, что в отношении него была нарушена статья №3 Конвенции о правах человека – "Запрет на пытки", а также статья №5 – "Право на свободу и личную неприкосновенность", сообщил сегодня суд на своем сайте.

"Власти России должны выплатить Тепсуркаеву 26 000 евро (двадцать шесть тысяч евро) плюс любой налог. Сумма должна быть конвертирована в валюту государства-ответчика по курсу, действующего на дату выплаты", – заявил суд.

Напомним, что правозащитный центр "Мемориал"* считает Тепсуркаева политзаключенным. 18 августа международная правозащитная организация Amnesty International призвала жителей России присоединиться к требованию о поисках Салмана Тупсуркаева. С момента похищения критика чеченских властей Салмана Тепсуркаева прошел год, однако следователи до сих пор не выяснили его местонахождение, указали правозащитники.

Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также на "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве. Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* - организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.