Кадыровцы вступили в дезинформационную войну с оппозиционным Telegram-каналом

17 февраля 2022, 00:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Чечни стремятся подорвать доверие к сообщениям оппозиционного канала 1Adat*, поэтому опровергают его информацию и могут намеренно дезинформировать его авторов, считают правозащитник Олег Орлов и кавказовед Руслан Кутаев. Опровержения публикаций в анонимном Telegram-канале не могут испортить его репутацию, так как публикации на таких ресурсах заведомо неточны, отметил юрист "Комитета против пыток"*** Альберт Кузнецов.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года после обыска и допроса правозащитника Абубакара Янгулбаева атаки на оппозиционный канал 1Adat* ужесточились. После слива правоохранительными органами переписки Абубакара, Кадыров и его пропагандисты обвинили в создании и администрировании канала всю семью Янгулбаевых. Супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный. После этого Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. Из-за этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Абубакар Янгулбаев покинул Россию еще в конце 2021 года, а другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, был объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма.

14 февраля со ссылкой на свои источники Telegram-канал 1Adat* сообщил, что стариков из Катар-Юрта похитили и убили из-за того, что в узком кругу они высмеяли кадыровцев. Однако 15 февраля оппозиционный Telegram-канал опубликовал пост о том, что информация об убийстве стариков из Катар-Юрта не соответствует действительности. Кроме того, в тот же день в сообществе online_chechnya в Instagram появилось опровержение ранее опубликованной в Telegram-канале 1Adat* информации о похищении Абубакара Базаева из города Шали, который "не пожелал работать на кадыровский режим и критиковал его". На видео человек, который представился Базаевым, опровергает свое похищение и сообщает, что он находится на Дальнем Востоке, где проходит службу. Автор ролика подходит к окну в квартире, где находится, и показывает заснеженную улицу, отмечая, что это "Ленинградская улица в городе Уссурийске".

Власти Чечни могли организовать дезинформацию авторов Telegram-канала, чтобы попытаться подорвать к нему доверие, считает член Совета Правозащитного центра "Мемориал"** Олег Орлов.

"Я думаю, происходит постоянный мониторинг публикаций канала 1Adat*, чтобы в случае необходимости появления опровержения, они сразу же записывались и публиковались. У меня нет сомнений, что власти Чечни это делают. Они не могут не мониторить канал, вокруг которого столько скандалов", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Орлов не исключает, что власти Чечни могли целенаправленно организовать кампанию по дезинформации источников канала с целью дальнейшего разоблачения и подрыва его репутации. С их точки зрения очень разумно компрометировать путем таких провокаций. Чеченские власти используют оба инструмента: и мгновенные опровержения, и дезинформирование канала для подрыва доверия к нему", — считает он.

Правозащитник не исключил, что сами герои публикаций канала могут быстро реагировать на сообщения и записывать видео, чтобы доказать обратное.

В целом опровержения, сделанные в короткий временной промежуток, подрывают доверие к информации канала, кроме того, публикуемые каналом сведения не всегда соответствуют действительности, отметил Орлов. "Информация канала далеко не всегда точна. Мы же уже видели случаи, когда были преувеличения, неточности. Но в абсолютно большинстве случаев, если канал о чем-то говорит, нечто точно происходит. То есть они сообщали о происходящем, но не со всей точностью, какие-то ошибки были", — подчеркнул он.

Президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев также считает, что власти Чечни мониторят, как содержимое канала, так и всю информацию на всех ресурсах о Чечне. "В случае с этим каналом они достаточно остро реагируют на все, стараясь делать опровержения. Это такая целенаправленная работа. Есть люди, у которых четкие указания добиваться видео с опровержениями от граждан, о которых публикуется информация. Кто-то внушил чеченским властям, что это эффективный метод, а я уверен, что это дискредитирует их, поскольку все понимают, что в большинстве случаев эти опровержения получены с помощью давления или иными способами", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, опровержения информации наносят вред имиджу канала или другого ресурса, публикующего ее. "У любого информационного ресурса есть свои сторонники и противники. Есть такая группа людей, которые вообще не слышат доводы, аргументы, они есть как среди сторонников власти, так и оппозиции. Поэтому подрыва доверия к ресурсу для этой группы людей не происходит", — отметил он. Однако есть люди, которые получают информацию и анализируют ее, они изначально трезво относятся к разного рода публикациям, и с их стороны подрыв доверия возможен, предположил Кутаев.

Юрист "Комитета против пыток"*** Альберт Кузнецов сообщил, что в своей практике встречался с опровержениями после публикации информации, компрометирующей чеченскую власть либо кого-то из местных силовиков. "У нас было несколько дел, когда мы публиковали информацию, которую они опровергали, и мы становились объектом дискредитации в местных провластных СМИ. Поэтому я не исключаю, что этот канал мониторят и специально выпускают опровержения", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кузнецов также не исключил, что сами люди, чьи имена публикуются в материалах, самостоятельно или не самостоятельно записывают видео с опровержениями. "Возможно, что это действительно была дезинформация. Никому не известно, откуда этот канал получает информацию. Могу предположить, что она бывает ложной", — сказал он.

Опровержение информации анонимного канала ничего не меняет, поскольку изначально нет всестороннего доверия к сведениям такого источника информации, считает юрист. "Информация, которая публикуется на этом канале, не может являться стопроцентно достоверной. Мы не знаем, откуда они получают информацию, как они проверяют полученную информацию. Кроме того, канал анонимный, у него нет никаких обязательств быть правдивым. Те, кто читает этот канал, понимают, что там информация может быть недостоверной. Сложно сказать, могут ли повлиять опровержения на отношение этих людей к каналу. Мне кажется, они морально готовы к тому, что информация окажется не совсем точной", — отметил Кузнецов.

В отсутствие каких-либо возможностей для уличного протеста в Чечне оппозиция давно ушла в социальные сети и мессенджеры. Одним из самых популярных в последние годы стал Telegram-канал 1Adat*. Об истории канала, почему именно Telegram и какие меры безопасности необходимо соблюдать его участникам, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Онлайн оппозиция в Чечне: как устроен 1Adat*". "Народное движение" 1Adat* было создано в марте 2020 года, тогда же был зарегистрирован одноименный Telegram-канал. В конце мая — начале июня того же года чеченские власти санкционировали охоту на администраторов и подписчиков канала. В сентябре 2020 года в Геленджике был похищен Салман Тепсуркаев, видео с которым вызвало широкий резонанс не только в Чечне, но и за ее пределами. Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

* В июле 2021 года Заводской суд Грозного удовлетворил иск прокуратуры, признав ряд публикаций Telegram-канала "1Adat" экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения "1Adat".

** организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.

*** "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо – "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.