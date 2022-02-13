Онлайн оппозиция в Чечне: как устроен 1Adat*

13 февраля 2022, 08:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В отсутствие каких-либо возможностей для уличного протеста в Чечне оппозиция давно ушла в социальные сети и мессенджеры. Одним из самых популярных в последние годы стал Telegram-канал 1Adat*. Какова история канала, почему именно Telegram и какие меры безопасности необходимо соблюдать его участникам, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Весь Адат

В январе 2022 года в публичном доступе появилось решение Заводского районного суда Грозного о признании экстремистскими материалов и блокировке ресурсов оппозиционного нынешнего властям Чечни движения 1Adat*, принятое еще в декабре 2021 года. Решением федерального судьи Олега Мормыло экстремистскими признаны текстовые и иллюстративные публикации. Иск был, в частности, основан на выводах, содержащихся в лингвистическом исследовании, проведенном Центром специальной техники института криминалистики ФСБ России и обнаружившим признаки призыва к насилию и оправдания терроризма .

1Adat* – сегодня не только Telegram-канал, но и другие ресурсы: сайт, группа в соцсети Вконтакте, канал на YouTube, аккаунт в Tiktok. В другом, июльском решении того же суда часть из них также была перечислена как признаваемые запрещенными. «Признать информацию, размещенную на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://t.me/IADAT, https://t.me/ACTIVIST_CHAT, https://t.me/IADAT_CHAT, https://vk.com/karfagenone, https ://youtube. com/ с/1 ADAT_ OFFICIAL, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», – говорится в нем.

Как работают чаты и меры безопасности в 1Adat*

Пользователи канала формально не являются его авторами. Они отправляют информацию специальному боту 1 , затем она публикуется на канале анонимно. При этом подписчики могут быть идентифицированы при комментировании в чатах 2 . Однако и Telegram не является абсолютно безопасным, приватным и анонимным мессенджером . Администраторы 1Adat* дополнительно предупреждают подписчиков, что они сами «никогда не спрашивают личную информацию у людей».

В регулярно публикуемых от имени администрации мерах безопасности, которые могут минимизировать риск: никому не сообщать свои данные, никому не говорить о сотрудничестве с каналом . В связи с массовыми проверками в Чечне даже рекомендовали местным жителям перед каждым выходом на улицу очищать память смартфона от любых данных, которые могут заинтересовать чеченских силовиков.

«У нас очень много активистов на территории России, хотя мы и предупреждаем их постоянно, что это опасно. Мы постоянно публикуем рекомендации по обеспечению безопасности, так что люди, поддерживающие нас, знают обо всех рисках и опасностях», - говорит представитель канала.

Охота на подписчиков

На созданном 7 февраля 2021 года прокадыровском Telegram-канале Альтернатива 95 стали выкладывать данные подписчиков 1Adat*, содержащие полные имена, даты рождения, адреса регистрации, номера мобильных телефонов, id-номер и в некоторых случаях никнейм. В некоторых списках нет паспортных данных - вместо них напротив телефонных номеров приводятся тексты комментариев, оставленных пользователями. Альтернатива 95 призывает силовиков использовать данные для возбуждения уголовных дел об оправдании терроризма и обещает деанонимизировать администраторов 1Adat*.

После этого в инстаграм-аккаунтах ряда районных ОМВД Чечни появились новости о беседах по «вопросам противодействия проявлениям терроризма и экстремизма в сети "Интернет"», на которые полиция вызвала молодых людей. В каждом сообщении приведен список оказавшихся на «профилактической» беседе, эти же имена совпадали с опубликованными Альтернативой .

Как утверждает один из администраторов 1Adat*, не все люди, чьи данные есть в опубликованных списках, являются подписчиками канала, а деанонимизировать администраторов и активистов «они не могут». Но, в любом случае, указывает он, выявить подписчика можно только в том случае, если он пренебрег мерами безопасности.

Опрошенные «Кавказским узлом» специалисты по информационной безопасности обратили внимание на то, что такой объем личных данных невозможно получить без доступа к базам государственных органов. Большая часть данных вообще никак не запрашивается при регистрации в Telegram. А обработка и публикация персональных данных без согласия граждан является нарушением закона.

Какие особенности у 1Adat*

Условия анонимности позволяют участникам действовать не только за границей, но и в России, включая Чечню. Это привело к тому, что канал активно ищет информацию о преступлениях в Чечне, пытается вести статистику похищений и сотрудничает со СМИ.

Также с самого начала много места в публикациях уделялось символике, гифкам и мемам, что говорит о молодости не только читающей аудитории, но и тех, кто присылает информацию на канал .

Что известно о руководителях канала

По словам одного из администраторов, движение состоит из руководства, которое принимает ключевые решения, и команды волонтеров. Каждый администратор «побывал в плену у кадыровцев и прошел через их пытки». Волонтером же может стать любой . По информации администраторов, большая часть команды канала находится в Чечне, а несколько — в европейской стране .

Авторство и администрирование канала приписывалось семье Янгулбаевых. Абубакар не отрицает, что является подписчиком. «Я был подписан на этот Telegram-канал. Там я мониторил информацию о похищениях, пытках и убийствах. Идеологическая часть, которая там содержится, меня не интересует, и я ее не поддерживаю, — говорит он .

Отец и мать, а также другие родственники не имеют отношения к движению 1Adat* и не являются его руководителями, заявил брат Абубакара Ибрагим Янгулбаев. Он также указал на противоречия в обвинениях властей Чечни против Янгулбаевых и пообещал раскрыть сведения о своей причастности к 1Adat* позднее.

Короткая история канала 1Adat*

В марте 2020 года было создано «народное движение» 1Adat* и зарегистрирован одноименный Telegram-канал. За шесть месяцев он стал очень популярен, имея на начало сентября около 8 тысяч подписчиков, в связанном аккаунте Instagram — 22 тысячи, в Youtube — 1,29 тысячи. Охоту на администраторов и подписчиков чеченские власти санкционировали в конце мая — начале июня , когда в пропагандистском блоке чеченского руководства произошли серьезные кадровые изменения.

В сентябре 2020 года в Геленджике был похищен Салман Тепсуркаев, видео с которым вызвало широкий резонанс не только в Чечне, но и за ее пределами. Аудитория канала выросла за эти дни более чем на 4 000 подписчиков, а количество просмотров только за 8 сентября составило четыре с половиной миллиона.

Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке «Кавказского узла» «Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова».

В декабре 2021 года атаки на оппозиционный канал ужесточились после обыска и допроса правозащитника Абубакара Янгулбаева. После слива правоохранительными органами переписки Абубакара, Кадыров и его пропагандисты обвинили в создании и администрировании 1Adat* всю семью Янгулбаевых.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, «Кавказский узел» размещает на специальной тематической странице «Борьба Кадырова с Янгулбаевыми». О том, какие обвинения озвучил Кадыров, и что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справки «Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова».

На февраль 2022 года у канала около 38 тысяч подписчиков. Также более 25 тысяч – на трех Youtube-каналах, более 17 тысяч – в группе Вконтакте.

Что такое Telegram

Telegram – это бесплатная для пользователей кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер), позволяющая обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, файлами многих форматов, созданная в 2013 году. Также Telegram поддерживает так называемые секретные чаты - передачу зашифрованной информации между отправителем и получателем напрямую, минуя серверы-посредники.

У мессенджера более 550 миллионов активных пользователей в мире по состоянию на октябрь 2021 года . В России он вышел на второе место по популярности после WhatsApp и стал самым используемым среди аудитории от 18 до 24 лет .

Весной 2018 года Верховный суд России признал законным требование ФСБ к мессенджеру предоставить ключи для расшифровки переписки. Создатель мессенджера, Павел Дуров, заявил об отказе. Позднее адвокат мессенджера Павел Чиков сообщил, что Telegram согласен передавать спецслужбам ip-адреса и номера телефонов пользователей, заподозренных в терроризме на основании решения суда .

Кроме обычных и секретных чатов в Telegram есть группы и каналы. Группы — это отдельный вид чатов, в котором возможно общение сразу большого количества участников (до 200 000). Телеграм-каналы работают по подписной модели и представляют собой новостную ленту с элементами блога. Пользователь подписывается на канал, чтобы регулярно получать информацию. Сообщение, отправляемое в канал, приходит на ленту не от имени автора, а от имени канала. Администрировать канал могут несколько человек, в том числе и анонимно .

* Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также назвал запрещенными интернет-ресурсы движения 1Adat

** Издание включено Минюстом России в список СМИ-иноагентов

Примечания