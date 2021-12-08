Пользователи YouTube призвали Дудя подробнее осветить практику пыток в Чечне

08 декабря 2021, 15:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Видеоблогеру Юрию Дудю нужно встретиться с жителями Чечни и расспросить их о пытках, предложили пользователи YouTube. Чечня стала испытательным полигоном для распространения пыточной практики на всю Россию, указала координатор базы данных Комитета против пыток Людмила Кухнина.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеодоказательства насилия и пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии, Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Авторы расследования утверждают, что установили имена всех причастных к пыткам сотрудников учреждения. Авторы жалоб на пытки подтвердили свои показания президентскому Совету по правам человека. Видеоблогер Юрий Дудь опубликовал 7 декабря документальный фильм, в котором жертвы пыток поделились своими историями, а правозащитники - практикой расследования дел о пытках в России.

Среди заключенных саратовских колоний областная туберкулезная больница (ОТБ-1) еще с 2000-х годов известна как место "перевоспитания" для тех, кто доставляет неприятности начальству - там была налажена целая система пыток, говорится в справке "Кавказского узла" "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?". Проверки правозащитников, как сообщила "Новая газета", обернулись давлением на уроженцев Кавказа в исправительных учреждениях Саратовской области.

Пользователи YouTube обратили сегодня внимание на ту часть фильма Юрия Дудя, что посвящена ситуации в Чечне. Так, George Solovev указал, что потрясение от озвученной информации переходит на новый уровень, когда спикеры доходят до Чечни. "<Бранное слово> - мысли, пока смотришь до сегмента с Чечней", - написал он, выразив свои впечатления от пыток в Чечне тем же бранным словом, но написанным прописными буквами.

Чеченец MorgenMufell Stirlitz призвал Юрия Дудя встретиться с жителями Чечни и расспросить их о пытках. "Я чеченец, и для моего многострадального народа пытки и преследования - причем не важно, чем ты занимаешься, - это норма жизни! <...> Есть тысячи достойных вайнахов, <...> которые расскажут Вам и всему народу много интересного!" - написал он. "Вам следует посетить Дагестан, Чечню, Ингушетию", - предложил, в свою очередь, пользователь Tul Ma. "Дудю осталось взять интервью у Кадырова", - высказался Med Review.

По мнению пользователя под ником Граф Монтекристо, репрессии в России начались с Чечни. "Просто сперва это были только чеченцы, потом только мусульмане, потом бизнесмены, чьи бизнесы интересовали власть имущих, а теперь и вся Россия", - написал он. "У нас на Кавказе эта система поставлена на конвейер. В Дагестане чуть ли не каждую неделю пытают, подкидывают патроны, гранаты и вменяют экстремизм, терроризм. И все, что вы в новостях видите по этому поводу - мол, «ликвидирована ячейка» [террористической организации] и так далее - обычно простые ребята, которых подставили. А о Чечне вообще молчу - вы, наверное, сами знаете ситуацию", - указал Astralcourier Ss.

По состоянию на 15.40 мск 8 декабря видео "Почему в России пытают" набрало 2,915 миллиона просмотров, 268 тысячи отметок "нравится" и 27 586 комментария.

Правозащитники напомнили о делах Тепсуркаева и Умарова

Координатор базы данных Комитета против пыток Людмила Кухнина соглашается в фильме с мыслью о том, что Чечня стала полигоном для испытаний перед перенесением практики пыток на всю остальную Россию.

"В Чечне росточки свободы не то что умерли, они в глубоком-глубоком анабиозе. Там опасно это все проявлять. Там все выжжено на корню. Сейчас это уже пришло, так скажем, в условную остальную Россию <...> Я имею в виду маховик репрессий, который раскручивается и с которым сложно что-то сделать обществу. <...> Пугает равнодушие <...> Именно потому, что оно есть, это пришло во все регионы. Расползлось. Потому что мы были равнодушны к тому, что происходит в Чечне", - говорит Кухнина.

Еще один представитель Комитета против пыток, глава Оренбургского отделения организации Сергей Бабинец, указал, что жертвами пыток в Чечне зачастую становятся не оппозиционеры и активисты, а простые люди, заподозренные в антипатиях к режиму. "[Оппозиционные] блоги, подписки на какие-то Telegram-каналы - если у тебя в телефоне в Грозном это найдут, и ты, например, местный житель, велик шанс, что от тебя так просто не отстанут. <...> Если тебя просто побьют и отпустят - <...> повезло. Очень часто к нам обращаются люди, которые говорят: задержали у меня родственника, в телефоне у него что-то нашли, и всё, он пропал", - говорит представитель КПП в фильме.

Авторы анонимного Telegram-канала 1adat в связи с массовыми проверками в Чечне рекомендовали местным жителям регулярно перед выходом на улицу очищать память смартфона от данных, которые могут заинтересовать чеченских силовиков. Жалобы в прокуратуру на неправомерные проверки смартфонов могут быть чреваты расправой, указали ранее "Кавказскому узлу" правозащитники Дмитрий Пискунов и Светлана Ганнушкина.

Он напомнил о делах пропавших в Чечне Мовсара Умарова и Салмана Тепсуркаева - судьбой обоих жителей Чечни занимается Комитет против пыток.

"Оба дела с 2020 года длятся, уже прошло больше года, и надежды на то, что оба парня живы, крайне мало. Расследование ведется неэффективно. По делу Мовсара Умарова следователь прямо говорил: я не пойду на место происшествия, <...> мне достаточно информации и так. <...> Мы за следователей сделали всю работу. Мы нашли автомобиль, на котором похитили Тепсуркаева. <...> Мы говорим следователю: пойдем с нами, зайдешь, спросишь, что это за автомобиль. - "Нет, не пойду, нет, не хочу"". отказался допрашивать и сотрудников правоохранительных органов, которые, по данным КПП, причастны к похищению Тепсуркаева. "И так каждое дело. Везде, где в Чечне задействованы силовики, добиться эффективного расследования просто невозможно", - заключил Сергей Бабинец.

В сентябре 2020 года широкий резонанс в Чечне и за ее пределами получил ролик о Салмане Тепсуркаеве, где тот садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat. На связь с родными Тепсуркаев больше не выходил, но они по данным о местонахождения телефона отследили, что Тепсуркаев был доставлен в расположение силовой структуры в Грозном. Правозащитный центр "Мемориал"* считает Тепсуркаева политзаключенным, международная правозащитная организация Amnesty International призывала жителей России добиваться от властей поисков Салмана Тупсуркаева. Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также "Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Салмане Тепсуркаеве.

Житель Грозного Мовсар Умаров был задержан в июле 2020 года. Родственники считают, что причиной стал просмотр блога критика чеченских властей Тумсо Абдурахманова. 7 августа 2020 года Умарова привлекли к спецоперации, после чего, как заявили силовики, он пропал. Мать Умарова расценила это как внесудебную расправу. Управление Следкома по Чечне, вопреки заявлениям представителя России в Европейском суде по правам человека, сочло достоверными показания родственников пропавшего Мовсара Умарова о том, что он удерживался силовиками в Грозном.

Офис Комитета против пыток в Грозном был разгромлен трижды, напомнил в фильме Дудя основатель этой правозащитной организации Игорь Каляпин. "Правильно это называется вигиланты - то есть это объединения такие граждан, которые силовиками не являются официально, но неофициально они по заказу власти выполняют некие силовые операции: зеленкой кого-то полить, кому-то морду набить, кого-то яйцами закидать. <...> Разгромить офис или, как Каляпина, в муке извалять - этого от имени власти же не сделаешь", - пояснил он.

С 2009 года в Чечне действовала Сводная мобильная группа российских правозащитных организаций (СМГ), организованная Комитетом против пыток. С конца 2014 года офис СМГ трижды подвергался разгромам и поджогам, ее активисты неоднократно становились мишенью посягательств со стороны силовиков и лиц, предположительно, направляемых чеченскими властями, а в республиканских СМИ развернулась мощная пропагандистская кампания по дискредитации правозащитников. С весны 2016 года СМГ по соображениям безопасности больше не поддерживает постоянного присутствия в Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных".

Нападение на Игоря Каляпина было совершено 16 марта 2016 года около гостиницы "Грозный Сити", откуда он был выселен. По словам очевидца, на Каляпина напали около 15 человек, которые сбили правозащитника с ног, метнули в него около 20 яиц, затем обсыпали мукой и облили зеленкой.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* организация внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.