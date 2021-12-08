Фильм Юрия Дудя рассказал о практике пыток силовиками на Кубани

08 декабря 2021, 06:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Видеоблогер Юрий Дудь опубликовал документальный фильм, в котором жертвы пыток поделились своими историями, а правозащитники - практикой расследования дел о пытках в России. На Кубани добиться обвинительных приговоров для силовиков гораздо сложнее, чем в других регионах, отметил глава краснодарского отделения "Комитета против пыток" Сергей Романов.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеодоказательства насилия и пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии, Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Авторы расследования утверждают, что установили имена всех причастных к пыткам сотрудников учреждения. Бывший заключенный, уроженец Дагестана, и брат заключенного, уроженца Азербайджана, рассказали, что в саратовскую тюремную больницу осужденные попадали не из-за проблем со здоровьем, а в качестве наказания за проступки и непослушание. В медучреждении была налажена целая пыточная система. 3 декабря "Новая газета" сообщила, что проверки правозащитников обернулись давлением на уроженцев Кавказа в исправительных учреждениях Саратовской области. Президентский Совет по правам человека провел опрос заключенных, которые ранее жаловались на пытки в Областной туберкулезной больнице УФСИН по Саратовской области, и они подтвердили свои показания о массовом насилии.

18 ноября депутаты Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев и Сайгидпаша Умаханов попросили Генпрокуратуру, Минюст, Следственный комитет и ФСИН предоставить данные о пытках заключенных в саратовской тюремной больнице. На решение депутатов мог повлиять запрос дагестанского общества, но информационного воздействия со стороны на них не было, указали дагестанский блогер Расул Асад и главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. Сенаторам и депутатам Госдумы следует воспользоваться правом провести парламентское расследование сообщений о пытках заключенных, в том числе уроженцев Кавказа, в саратовской тюремной больнице, указали представители сообщества юристов Дагестана. Среди заключенных саратовских колоний областная туберкулезная больница (ОТБ-1) известна с 2000-х годов как место "перевоспитания" для тех, кто доставляет неприятности начальству, говорится в справке "Кавказского узла" "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?".

Фильм Юрия Дудя "Почему в России пытают" был опубликован на YouTube-канале «вДудь» 7 декабря. По состоянию на 00.30 мск 8 декабря видео набрало 775 738 просмотров просмотров и 115 тысяч отметок "нравится" (Примечание "Кавказского узла" от 9.15 мск 8 декабря: число просмотров фильма превысило 2,153 миллиона, а число отметок "нравится" - 211 тысяч).

"Этой осенью появилось очередное доказательство: в России – регулярно и в огромном количестве – пытают людей. Проект Gulagu.net опубликовал видео [...] Однако широкого общественного резонанса это не вызвало. Возможно, из-за того, что далеко не все могут с сочувствием относиться к тем, кто находится в местах лишения свободы", - говорит на видео Юрий Дудь .



Однако, отмечает он, "пытки – это угроза даже для тех из нас, кто не то что никогда не сидел в тюрьме – никогда не имел проблем с законом". "Так вышло, что в России ты днем можешь заниматься своими делами, вечером – обнаружить себя в отделении полиции привязанным к стулу, а с утра – сознаваться в преступлении, которого не совершал", - сказал Дудь.



В фильме акцент сделан на том, как силовики пытают людей, часто ни в чем не виновных, отметил он.

Руководитель краснодарского отделения Комитета против пыток Сергей Романов рассказал, что пытки силовиками - довольно частое явление для Краснодарского края. Так, наиболее распространенным методом пыток сотрудников силовых структур в городе (Краснодаре) является применение электрического тока, сказал он. "(Поступают жалобы на) незаконное задержание, фальсификации материалов об административном правонарушении, избиения", - говорит Романов. У нас есть районы, где приходят один за одним несколько заявителей, и рассказывают почти идентичные истории о том, как их пытали. "Завели в кабинет. повалили на пол, завели руки за спину, поставили стул между рук и начали избивать, к кончикам пальцев подсоединили электрический ток... Такое ощущение, что людей этому специально где-то обучают", - рассказал правозащитник.

В фильме приводится история четверых жителей Анапы, которых силовики задержали в 2015 году по обвинению в разбойном нападении.

Четверо жителей Анапы, задержанные в декабре 2015 года, признались в разбойном нападении. На период следствия они были помещены под домашний арест, но в июне 2019 года отпущены под подписку о невыезде. По словам родителей, молодые люди находятся в постоянном стрессе и лишены возможности содержать свои семьи. Родственники Артема Пономарчука, Арама Арустамяна, Карена и Эрика Енгоянов заявили, что те сознались в преступлении, которого не совершали, под жестокими пытками. Дело о пытках было возбуждено в ноябре 2017 года, но 29 ноября 2019 года оно было в очередной раз приостановлено из-за отсутствия информации о виновных лицах. В марте 2020 года в связи с проведением повторных судмедэкспертиз дело возобновили. В мае 2021 года Октябрьский районный суд Краснодара признал законным решение следствия о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту пыток анапчан. В июле решение Октябрьского районного суда Краснодара, который признал законным постановление следователя о прекращении уголовного дела жителей Анапы, было оставлено без изменения.

"Ребята рассказали, что их доставили в отдел полиции и пытали. Один из них [...] рассказал, что их избивали, пытали электричеством, подключая клеммы к различным частым тела, а его еще и изнасиловали. По данному фату проводилась проверка очень долго, было вынесено 11 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. После этого уголовное дело все-таки возбудили, вынесли еще четыре постановления о приостановлении, четыре постановления о прекращении уголовного дела, и сейчас есть пятое постановление о возбуждении уголовного дела, которое еще не отменено", - рассказал представитель "Комитета против пыток" Сергей Бабинец. По его словам, перспектив у этого дела (в России) очень мало и, скорее всего, оно будет направлено в Европейский суд по правам человека.

На видео приведены фрагменты фильма "Комитета против пыток" "Крайний юг". "Не знал я, что до сих пор такое существует, думал, что все осталось в 90-х [...] Заводят меня туда, одевают противогаз, наручник за спиной, кидают на пол, стулом фиксируют руки за спиной. Дверь открывается, заходит [замначальника отдел силовой структуры], подходит и спрашивает: "Все, уже готов признаваться?"", - говорит в фильме один из анапчан.

2 марта "Комитет против пыток" презентовал в Краснодаре фильм "Крайний юг" о судьбе четверых жителей Анапы, которые подверглись пыткам и стали фигурантами уголовного дела о разбое. Премьеру тогда посетили около 30 человек. Показ фильма о пытках жителей Анапы собрал в Москве около 60 человек. Фильм "Крайний юг" не оказал влияния на расследование дела о пытках, но его зрители через комментарии поддержали потерпевших, сообщил председатель краснодарского отделения "Комитета против пыток" Сергей Романов.

"Наручники сняли, и два (силовика) продиктовали мне явку с повинной. (А также взяли) два объяснения, что телесные побои я получил, падая в кусты", - рассказал Дудю Артем Пономарчук. По словам жителя Анапы, за время, пока длится расследование дела и судебное разбирательство, он от стресса заработал сахарный диабет, год лечился у психолога и полтора года вынужден принимать антидепрессанты.

По словам Романова, на Кубани расследовать дела о пытках особенно тяжело - за пять лет нет ни одного приговора в отношении силовиков по делам о пытках. "У нас сейчас только первое дело находится в суде в отношении двух (силовиков). Еще около десятка возбужденных уголовных дел", - сказал он. На Кубани работать особенно тяжело, констатировал правозащитник. Среди причин он назвал кумовство, а также тесные связи сотрудников силовых и надзорных ведомств.

Способов, как защититься от пыток, нет, уверен председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин. "Нет ни одного способа, который бы гарантировал вам, что вы не станете жертвой пыток. У нас мэры становились жертвами пыток, генералы полиции становились жертвами пыток. Ни положение, ни деньги не спасали", - рассказал он. При этом жертвами пыток становились абсолютно случайные люди, только потому, что силовику к утру надо было раскрыть какое-то дело, сказал Каляпин.

Он отметил, что в России за последнее десятилетие так сложилось, что силовики стали считать себя отдельной кастой, которой позволено все. "Это стало реальностью в течение последних лет 10. Произвол был всегда, пытки были всегда. Но вот когда они почувствовали себя абсолютными хозяевами жизни, это стало резко заметно после крымской истории", - рассказал Каляпин.

В феврале 2014 года на Украине после длительных массовых акций протеста, обернувшихся гибелью не менее 138 человек, произошла смена власти. Совет Федерации РФ 1 марта одобрил использование в Украине вооруженных сил России. В Автономной Республике Крым люди в камуфляжной форме взяли под контроль ряд стратегических объектов. В ответ на информацию о наличии в Крыму российских военных 4 марта президент РФ заявил, что это "местные силы самообороны". 16 марта в Крыму прошел референдум о присоединении автономии к РФ. По данным местной ЦИК, "за" вхождение Крыма в РФ проголосовали 96,77 % избирателей. 18 марта Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.

Правозащитник отметил, что после "они и разговаривать начали по-другому". "Они говорят, что правозащитники - это враги государства. Что права человека - это вражеская идеология, навязанная нам Западом... Наверное, они в большей степени почувствовали себя, наконец, людьми, которые нужны своему государству и стране", - считает Каляпин.

8 ноября прокуратура Москвы подала иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 23 ноября прошло первое предварительное заседание по делу, а 29 ноября – второе предварительное заседание. Следующее заседание назначено на 16 декабря. 11 ноября также стало известно, что Генпрокуратура подала иск о ликвидации "Международного Мемориала"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал") в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. 25 ноября в Верховном суде России начался процесс по иску Генпрокуратуры, следующее заседание назначено на 14 декабря. О том, кто выступает в защиту "Мемориала" и каким преследованиям правозащитники подвергались ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал".

Пыточный конвейер остановить можно, только добившись принятия таких законов и таких механизмов в государстве, которые дальше будут работать, [...] которые сведут эту практику пыток на нет, сделают их применение (пыток) слишком опасным и рискованным", - уверен правозащитник.

При этом реакции от главы государства пока добиться не удается, он часто уходит от ответа. "Путин достаточно компетентно и неплохо отвечает на все вопросы, которые мы ему задаем, и при этом ответы у него удачные. Они плохие, но удачные", - констатировал Каляпин.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре мать умершего после задержания жителя Кубани заявила о пытках над сыном. Задержанный Георгий Кавелидзе впал в кому и умер после того, как освободился из отдела полиции. Мужчина утверждал, что его избивали, заставляя признаться в убийстве, сообщил "Комитет против пыток". У Кавелидзе произошел приступ эпилепсии и он скончался в больнице, заявили в полиции.

Ранее житель кубанской станицы пожаловался на избиение после задержания. 19-летний Алексей Динисенко утверждает, что силовики избили его, требуя признания в краже. Врачи диагностировали у Динисенко черепно-мозговые травмы и ушибы.