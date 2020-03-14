Обвинение запросило восемь лет колонии для жаловавшегося на пытки жителя Чечни

14 марта 2020, 10:44

Житель Чечни Эйда Арсанухаев, обвиняемый в оправдании терроризма и вербовке в ряды боевиков, настаивает на своей невиновности. Проверка его заявлений о пытках проводилась формально, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", мать обвиненного в оправдании терроризма жителя Чечни Эйды Арсанухаева заявляла, что его пытали, выбивая признательные показания.

Дело Арсанухаева в августе 2019 года поступило в Южный окружной военный суд, прения начались 13 марта. Гособвинитель озвучил в суде версию следствия, согласно которой Арсанухаев приблизительно 3 июля 2017 года показывал четырем знакомым на своем мобильном телефоне "видеоролик, содержащий сведения о деятельности ИГ*", и "идеализировал ее участников". В том же месяце, по мнению обвинения, Арсанухаев продемонстрировал видео о деятельности "Исламского государства"* шести знакомым, с которыми обсуждал политическую ситуацию в Сирии.

В другой раз Эйда Арсанухаев не только показал знакомому такой видеоролик, но и предложил ему выехать в Сирию и вступить в ИГ*. Еще одного знакомого он спрашивал, готов ли тот стать моджахедом. В этих и еще в одном случае, который произошел в октябре 2017 года, знакомые ответили Арсанухаеву отказом, зачитал обвинительное заключение прокурор.

К доказательствам вины прокурор отнес показания самого Арсанухаева, а также нескольких свидетелей. По его словам, в памяти телефона Арсанухаева хранились видеозаписи, посвященные ИГ*. Гособвинитель призвал коллегию судей критически отнестись к показаниям свидетелей, которые в суде отказались от прежних показаний и заявили, что не читая подписали протоколы, составленные следователем. Он также попросил не принимать во внимание показания матери Арсанухаева, которая рассказала, что по звонку силовика передала телефон сына. В итоге гособвинитель попросил назначить Эйде Арсанухаеву восемь лет колонии строгого режима, передал корреспондент "Кавказского узла".

Представитель прокуратуры также попросил суд вынести частное определение в адрес следователей Военно-следственного отдела, которые, по его утверждению, за 14 месяцев проверки по заявлениям Арсанухаева о превышении полномочий силовиками опросили лишь следователя, оперативника и трех свидетелей, не проводя других действий, затянув проверку. Однако судьи отказали прокурору в этом, пояснив, что это может сделать он сам либо руководство прокуратуры республики.

Прения продолжатся в 15.00 мск 18 марта. Ожидается, что в этот день выступит защита Арсанухаева, а самому подсудимому дадут последнее слово.

От показаний отказались ключевые свидетели, указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эйды Арсанухаева Асланбек Салатов. "Два человека подтвердили показания, данные на стадии предварительного следствия, но остальные пять человек не подтвердили свои показания, даже после оглашения в суде. Они давали четкие, конкретные показания, указывали на то, что оглашенные показания ими не давались. Один из свидетелей не подтвердил также объяснение, которое он давал оперуполномоченному. Хочу отметить, что не подтвердили показания три человека, которые являются единственными свидетелями в эпизодах о "вовлечении" - данные свидетели касательно двух эпизодов в полной мере отказались от показаний, которые были записаны якобы с их слов на стадии следствия. То есть по двум эпизодам, которые являются максимально серьезными, доказательств попросту нет", - пояснил Асланбек Салатов.

Проверка по заявлениям Арсанухаев о пытках проводилась формально, убежден адвокат. "Даже государственный обвинитель выступил с несогласием в части сроков, но при этом при проведении проверки допрашивались те лица, которые были уже допрошены в зале заседания, и протоколы их опроса были оформлены весьма абстрактным образом", - сказал Салатов.

Он отметил, что следы пыток на теле Арсанухаева не зафиксированы. "На протяжении трех месяцев он находился под незаконным задержанием, и все пытки, физические воздействия производились в этот период. После этого он был отпущен, мать была заверена, что последующих мер к нему применено не будет - якобы это была такая "воспитательная акция". Но впоследствии, когда подготовили материал для возбуждения дела, снова произошло его задержание, и на тот момент каких-то следов [пыток] на нем не было", - заявил защитник Арсанухаева.

В ходе судебного следствия защитой заявлялись ходатайства о признании недопустимыми протоколов допроса и проверки показаний на месте тех свидетелей, которые отказались от своих показаний, а также мобильного телефона Арсанухаева, который был изъят при обстоятельствах, не соответствующих официальной версии обвинения, рассказал адвокат.

"Так, было установлено, что на телефоне имеются видеофайлы, которые имеют даты загрузки уже после того, как телефон выбыл из владения Арсанухаева и фактически находился у оперативников, а затем попал к следователю... Объяснить поздние данные загрузки можно лишь тем, что неустановленным лицом были загружены в телефон данные видео, поскольку никакой другой технической возможности сделать это не было. То есть проводились манипуляции с вещественным доказательством, на основании этого защита просила о его недопустимости и просила признать недопустимыми ряд экспертиз и целый ряд протоколов. Суд отказал на том основании, что они заявлены преждевременно, с чем защита категорически не согласна", - сообщил Асланбек Салатов.

Он заявил, что защита надеется на оправдательный приговор. "Мы настаиваем на оправдании в полном объеме. Мой подзащитный не признает свою вину, я его в этом поддерживаю. С учетом отсутствия достаточной доказательной базы справедливым и законным будет только оправдательный приговор", - подчеркнул Асланбек Салатов.

Новости о том, какое влияние война на Ближнем Востоке оказывает на регионы Кавказа, публикуются "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.