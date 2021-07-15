Апелляционный суд согласился закрыть дело о пытках жителей Анапы

15 июля 2021, 05:15

Решение Октябрьского районного суда Краснодара, который признал законным постановление следователя о прекращении уголовного дела жителей Анапы Артема Пономарчука, Арама Арустамяна, Карена и Эрика Енгоянов, оставлено без изменения.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая 2021 года Октябрьский районный суд Краснодара признал законным решение следствия о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту пыток анапчан Артема Пономарчука, Арама Арустамяна и Карена и Эрика Енгоянов силовиками в 2015 году.

Четверо жителей Анапы, задержанные в декабре 2015 года, признались в разбойном нападении. На период следствия они были помещены под домашний арест, но в июне 2019 года отпущены под подписку о невыезде. По словам родителей, молодые люди находятся в постоянном стрессе и лишены возможности содержать свои семьи. Родственники Артема Пономарчука, Арама Арустамяна, Карена и Эрика Енгоянов заявили, что те сознались в преступлении, которого не совершали, под жестокими пытками. Дело о пытках было возбуждено в ноябре 2017 года, но 29 ноября 2019 года оно было в очередной раз приостановлено из-за отсутствия информации о виновных лицах. В марте 2020 года в связи с проведением повторных судмедэкспертиз дело возобновили. Его расследование сдвинется с мертвой точки только после его передачи в центральный аппарат Следственного комитета, заявили юристы "Комитета против пыток".

Краснодарский краевой суд оставил 14 июля без изменения решение Октябрьского районного суда города Краснодара, который ранее признал законным постановление следователя о прекращении уголовного дела о пытках четырех жителей Анапы в декабре 2015 года, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Комитета против пыток" Роман Веретенников, представляющий интересы потерпевших.

Мотивация апелляционного суда пока не известна, отметил юрист. По его словам, на заседании была оглашена только резолютивная часть - в удовлетворении жалобы правозащитников отказать.



"Мы с этим решением не согласны. С нашей точки зрения, расследование не было полным, следователь совершил множество упущений, занимаясь этим делом, и выводы, которые он сделал, необъективны. Следствие опирается на доказательства, которые противоречат целой совокупности иных доказательств. В частности, в случае Артема Пономарчука следователь почему-то посчитал более достоверными показания свидетеля, который заявил, что Артем не был избит. Хотя есть доказательства, что у него имелись телесные повреждения. Но следователь не привел мотивов, по которым их не принимает во внимание", - сказал Веретенников.



Кроме того, поведение следователя при расследовании этого дела не было последовательным, отметил он. "Например, в случае Карена Енгояна следователь сам же указал, что необходимо изъять один журнал - тот, в котором зафиксировано, что Карена вечером выводили из ИВС, когда он там находился, отбывал административное наказание. По утверждениям Карена, его [...] несколько часов пытали. До такой степени, что на следующий день в ходе проведения следственных действий Карен не мог подписать протокол - его руки не слушались. И вот следователь сам же указывает необходимость изъять из ИВС журнал, где зафиксировано, что Енгояна выводили из ИВС в ту ночь, а потом идет - и изымает другой журнал, который ничего не подтверждает, а тот, который нужно - не изымает", - рассказал Веретенников.

Кроме того, по его словам, нужно было установить "одного важного свидетеля". "И следователь также об этом удовлетворил соответствующее ходатайство. Но он его так и не установил. Такое расследование нельзя признать эффективным. Мы не согласны с прекращением дела, считаем его незаконным, и теперь будем обращаться в интересах наших заявителей в Европейский суд по правам человека. Решение Краснодарского краевого суда уже позволяет нам это сделать. Скоро уже шесть лет, как парней пытали, а воз и ныне там - следствие так и не привело убедительных объяснений, откуда у четверых наших заявителей появились телесные повреждения", - сказал Веретенников.



С точки зрения ЕСПЧ, перечисленные недостатки указывают на нарушение процедурного аспекта статьи 3 Европейской конвенции, запрещающей пытки, добавил собеседник. По его словам, жалоба в ЕСПЧ будет подана в ближайшее время.