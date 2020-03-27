Правозащитники потребовали передать в Москву дело о пытках четырех анапчан

27 марта 2020, 05:56

Дело о пытках четырех жителей Анапы возобновлено в связи с проведением повторных судмедэкспертиз, сообщил "Комитет против пыток". Расследование этого дела сдвинется с мертвой точки только после его передачи в центральный аппарат Следственного комитета, считают правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны, задержанные в Анапе в декабре 2015 года, признались в разбойном нападении. На период следствия они были помещены под домашний арест, но 24 июня 2019 года отпущены под подписку о невыезде. По словам родителей, молодые люди находятся в постоянном стрессе и лишены возможности содержать свои семьи. Родственники молодых людей заявили, что те сознались в преступлении, которого не совершали, под жестокими пытками. Дело о пытках было возбуждено в ноябре 2017 года, но 29 ноября 2019 года оно было в очередной раз приостановлено из-за отсутствия информации о виновных лицах.

Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю в седьмой раз вынесло решение о возобновлении уголовного дела о пытках Пономарчука, Арустамяна и Енгоянов, говорится в сообщении, опубликованном 26 марта на сайте "Комитета против пыток" (КПП).

"Сегодня [26 марта] правозащитники получили ответ из Главного следственного управления СК РФ по СКФО о том, что предварительное следствие по этому делу было возобновлено 10 марта 2020 года в связи с "началом производства повторных комплексных (комиссионных) медицинских судебных экспертиз". По делу назначен новый следователь", - говорится в сообщении.

Ничего хорошего от нового следователя в этом деле ожидать не стоит, считает юрист КПП Роман Веретенников. "И нам, и прокуратуре он (следователь) прекрасно известен по делу о пытках Евгения Бунина, когда он не выполнил как минимум 13 необходимых следственных действий и... прекратил уголовное дело. Для нас очевидно, что на краевом уровне сдвинуть это дело с мертвой точки не удастся, поэтому мы приложим все усилия, чтобы его расследованием занялись на федеральном уровне", - приводятся в сообщении слова Веретенникова.

19 апреля 2019 года стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о пытках задержанного силовиками жителя села Индюк Туапсинского района Евгения Бунина. Расследование было начато 16 апреля по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Прокуратура в декабре отменила решение следователя прекратить дело о пытках Бунина, который "не выполнил как минимум 13 следственных действий", и поручила его другому следователю.

По делу о пытках четырех жителей Анапы не были проведены все необходимые следственные действия, заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель краснодарского отделения "Комитета против пыток" Сергей Романов.

"Предыдущий следователь... удовлетворял наши ходатайства - например, о дополнительных допросах свидетелей, о проведении очных ставок, но ничего из этого сделано так и не было. То есть следователь соглашался, что эти следственные действия нужны, говорил, что они в рамках расследования уголовного дела будут проведены, но не делал этого. Более того - была назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, повторная, комиссионная, по телесным повреждениям потерпевших, и к моменту приостановления [дела] она не была окончена", - рассказал он.

Именно результаты этой повторной экспертизы стали сейчас основанием для возобновления расследования уголовного дела, пояснил Романов.

По его словам, правозащитники уже в течение двух с половиной лет не могут ознакомиться с полными материалами уголовного дела, поскольку оно постоянно находится "то в прокуратуре, то у руководства Следственного управления СКР, то в СКФО". "После полного ознакомления с материалами уголовного дела у нас, возможно, появятся и еще какие-то вопросы к следствию, и дополнительные доводы о каких-то следственных действиях", - сказал Романов.

"Новый следователь уверяет, что все запланированные следственные действия будут проведены, но мы сомневаемся, потому что объем большой, и успеют ли они до 10 апреля все провести - большой вопрос. Через месяц после возобновления [расследования] следователь должен принять какое-то решение, скорее всего, дело будет либо опять приостановлено, либо прекращено. У нас есть такие подозрения, основанные на нашем предыдущем опыте... Поэтому мы требуем, чтобы расследование этого уголовного дела было продолжено на федеральном уровне, на уровне центрального аппарата СКР", - подчеркнул он.

Сообщений относительно хода расследования дела на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю по данным на 05.50 мск 27 марта не было.

2 марта 2019 года "Комитет против пыток" презентовал в Краснодаре фильм "Крайний юг" о судьбе четверых жителей Анапы, которые подверглись пыткам и стали фигурантами уголовного дела о разбое. Премьеру тогда посетили около 30 человек. После премьеры председатель краснодарского отделения "Комитета против пыток" Сергей Романов сообщил, что у силовиков фильм вызвал раздражение. 26 марта фильм показали в московском Сахаровском центре.

Психика Арама Арустамяна серьезно нарушена, заявил ранее во время одиночного пикета в Анапе его отец Самвел Арустамян, отметив, что сами жертвы пыток не готовы общаться с журналистами.

После того как молодым людям изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, появилась надежда на справедливое расследование, отмечал тогда на пикете отчим Артема Пономарчука Александр Завгородний.

Ранее мать Пономарчука Анна Завгородняя рассказала подробности пыток, которым подвергся ее сын. По ее словам, ему надевали на голову противогаз, били металлическим предметом по ступням, пинали ногами, били лицом об пол, а также пускали через его тело электрический ток.

Карена Енгояна также "душили противогазом, пускали по нему ток", рассказывала ранее его мать Алла Енгоян. Самвел Арустамян также сообщал, что его сына пытали противогазом и током.