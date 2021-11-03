ЕСПЧ назначил кубанскому правозащитнику компенсацию за пытки и прослушку

03 ноября 2021, 09:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить осужденному на 13 лет руководителю Геленджикского правозащитного центра Владимиру Иванову 7500 евро за незаконную прослушку сотрудниками ФСБ и избиение после ареста.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2013 года руководитель правозащитного центра в Геленджике Владимир Иванов был приговорен к 13 годам тюрьмы, член совета этой же организации Зуфар Ачилов – к 11 годам, Гагик Аванесян и Валерий Семергей получили по восемь лет заключения. В этом деле много сомнительных моментов, а сам приговор неоправданно суров, указал эксперт Московской Хельсинкской группы Вадим Карастелев.

Согласно приговору, в мае 2011 года осужденные получили от одного застройщика 500 тысяч рублей, а в феврале 2012 года были задержаны с поличным при получении от застройщика Альберта Петросяна двух миллионов рублей. Родственники и защита подсудимых заявляли о том, что те стали жертвами провокации, а также о пытках, которым задержанные подверглись в изоляторе временного содержания. Однако следствие не нашло оснований для возбуждения дела о пытках. Активисты подверглись преследованию за то, что боролись против нелегальной застройки Геленджика, заявлял адвоката Зуфара Ачилова Сергей Богданов.

С жалобой в ЕСПЧ обращались Владимир Иванов и Зуфар Ачилов. Суд лишь частично удовлетворил их требования, признав, что в отношении Ачилова нарушена статья Европейской конвенции по правам человека о свободе собраний и объединений, а в отношении Иванова - статьи о пытках, уважении частной и семейной жизни а также о праве на эффективную правовую защиту.

Компенсация присуждена только Владимиру Иванову, она составляет 7500 евро, указано в решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ 2 ноября.

О прослушке, которую вела ФСБ, осужденные узнали только во время суда над ними, сообщил 2 ноября "Протокол".

В досье о "Деле геленджикских правозащитников" на сайте Правозащитного центра "Мемориал"* указаны на признаки, по которым это уголовное дело может быть политически мотивированным. "Мы имеем основания полагать, что уголовное преследование геленджикских правозащитников было вызвано публикацией ими информации, широко растиражированной СМИ и получившей скандальную известность, о строительстве в природоохранной зоне т. н. „дачи Путина“ и „дворца патриарха Кирилла“ <…> Дополнительной причиной преследования, упоминаемой правозащитниками, мог стать конфликт Владимира Иванова с председателем Геленджикского городского суда В. А. Краснопеевым, в 2010 году уже приведший к осуждению правозащитника к 10 месяцам лишения свободы", - указано на сайте "Мемориала".

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* организация внесена Минюстом России в реестр иноагентов.